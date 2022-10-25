https://ria.ru/20221025/udmurtiya-1826750534.html

Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии

Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2022

Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии

Центр поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии за десять лет работы расширил географию экспорта из региона до 88 стран мира, сообщил глава республики... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:02

2022-10-25T19:02

2022-10-25T19:02

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

александр бречалов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 25 окт – РИА Новости. Центр поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии за десять лет работы расширил географию экспорта из региона до 88 стран мира, сообщил глава республики Александр Бречалов."Детскую одежду #Сделано в Удмуртии носят ребята в Сингапуре. В компьютерные игры ижевских IT-компаний играют в Индонезии. На нефтяном оборудовании удмуртского производства работают компании Объединенных Арабских Эмиратов. Нашими товарами пользуются даже на острове Ниуэ посреди Тихого океана", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в этом большая заслуга центра поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии, которому сегодня ему исполняется 10 лет."За это время центр проконсультировал, обучил, помог провести переговоры, найти партнеров, зарегистрироваться на маркетплейсах, поучаствовать в бизнес-миссиях и выставках 1300 компаниям. Кроме того, наш ЦПЭ первым в стране запустил свой экспортный акселератор и уже шесть лет подряд входит ТОП-10 центров поддержки экспорта в России. Благодарю команду центра за то, что открывают нашу республику миру", - добавил Бречалов.По его словам, в результате работы центра количество удмуртских экспортеров увеличилось кратно - сегодня свои товары по миру отправляют 620 региональных производителей."Объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в 2,6 раза - с 204 миллионов долларов до 540 миллионов. География экспорта расширилась до 88 стран мира, а ассортимент — от масла до деревообрабатывающих станков", - заявил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20221020/biznesmeny-1825486234.html

https://ria.ru/20221018/vyplaty-1824867971.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), экономика, александр бречалов, россия