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Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221025/udmurtiya-1826750534.html
Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии
Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2022
Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии
Центр поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии за десять лет работы расширил географию экспорта из региона до 88 стран мира, сообщил глава республики... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:02
2022-10-25T19:02
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
александр бречалов
россия
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УФА, 25 окт – РИА Новости. Центр поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии за десять лет работы расширил географию экспорта из региона до 88 стран мира, сообщил глава республики Александр Бречалов."Детскую одежду #Сделано в Удмуртии носят ребята в Сингапуре. В компьютерные игры ижевских IT-компаний играют в Индонезии. На нефтяном оборудовании удмуртского производства работают компании Объединенных Арабских Эмиратов. Нашими товарами пользуются даже на острове Ниуэ посреди Тихого океана", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в этом большая заслуга центра поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии, которому сегодня ему исполняется 10 лет."За это время центр проконсультировал, обучил, помог провести переговоры, найти партнеров, зарегистрироваться на маркетплейсах, поучаствовать в бизнес-миссиях и выставках 1300 компаниям. Кроме того, наш ЦПЭ первым в стране запустил свой экспортный акселератор и уже шесть лет подряд входит ТОП-10 центров поддержки экспорта в России. Благодарю команду центра за то, что открывают нашу республику миру", - добавил Бречалов.По его словам, в результате работы центра количество удмуртских экспортеров увеличилось кратно - сегодня свои товары по миру отправляют 620 региональных производителей."Объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в 2,6 раза - с 204 миллионов долларов до 540 миллионов. География экспорта расширилась до 88 стран мира, а ассортимент — от масла до деревообрабатывающих станков", - заявил глава Удмуртии.
https://ria.ru/20221020/biznesmeny-1825486234.html
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удмуртская республика (удмуртия), экономика, александр бречалов, россия
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Экономика, Александр Бречалов, Россия
19:02 25.10.2022
 
Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии

Бречалов заявил, что центр поддержки экспорта открыл компании из Удмуртии 88 странам мира

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 окт – РИА Новости. Центр поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии за десять лет работы расширил географию экспорта из региона до 88 стран мира, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Детскую одежду #Сделано в Удмуртии носят ребята в Сингапуре. В компьютерные игры ижевских IT-компаний играют в Индонезии. На нефтяном оборудовании удмуртского производства работают компании Объединенных Арабских Эмиратов. Нашими товарами пользуются даже на острове Ниуэ посреди Тихого океана", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в этом большая заслуга центра поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии, которому сегодня ему исполняется 10 лет.
"За это время центр проконсультировал, обучил, помог провести переговоры, найти партнеров, зарегистрироваться на маркетплейсах, поучаствовать в бизнес-миссиях и выставках 1300 компаниям. Кроме того, наш ЦПЭ первым в стране запустил свой экспортный акселератор и уже шесть лет подряд входит ТОП-10 центров поддержки экспорта в России. Благодарю команду центра за то, что открывают нашу республику миру", - добавил Бречалов.
По его словам, в результате работы центра количество удмуртских экспортеров увеличилось кратно - сегодня свои товары по миру отправляют 620 региональных производителей.
"Объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в 2,6 раза - с 204 миллионов долларов до 540 миллионов. География экспорта расширилась до 88 стран мира, а ассортимент — от масла до деревообрабатывающих станков", - заявил глава Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)ЭкономикаАлександр БречаловРоссия
 
 
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