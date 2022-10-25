Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии
Бречалов заявил, что центр поддержки экспорта открыл компании из Удмуртии 88 странам мира
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 25 окт – РИА Новости. Центр поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии за десять лет работы расширил географию экспорта из региона до 88 стран мира, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Детскую одежду #Сделано в Удмуртии носят ребята в Сингапуре. В компьютерные игры ижевских IT-компаний играют в Индонезии. На нефтяном оборудовании удмуртского производства работают компании Объединенных Арабских Эмиратов. Нашими товарами пользуются даже на острове Ниуэ посреди Тихого океана", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этом большая заслуга центра поддержки экспорта корпорации развития Удмуртии, которому сегодня ему исполняется 10 лет.
"За это время центр проконсультировал, обучил, помог провести переговоры, найти партнеров, зарегистрироваться на маркетплейсах, поучаствовать в бизнес-миссиях и выставках 1300 компаниям. Кроме того, наш ЦПЭ первым в стране запустил свой экспортный акселератор и уже шесть лет подряд входит ТОП-10 центров поддержки экспорта в России. Благодарю команду центра за то, что открывают нашу республику миру", - добавил Бречалов.
По его словам, в результате работы центра количество удмуртских экспортеров увеличилось кратно - сегодня свои товары по миру отправляют 620 региональных производителей.
"Объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в 2,6 раза - с 204 миллионов долларов до 540 миллионов. География экспорта расширилась до 88 стран мира, а ассортимент — от масла до деревообрабатывающих станков", - заявил глава Удмуртии.