https://ria.ru/20221025/twitter-1826782417.html

СМИ: Маск пообещал закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу

СМИ: Маск пообещал закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ: Маск пообещал закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, сообщает Блумберг. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:42

2022-10-25T22:42

2022-10-25T22:42

технологии

илон маск

делавэр

сан-франциско

калифорния

twitter

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, сообщает Блумберг.По информации источников издания, бизнесмен заявил о своих планах в понедельник в ходе видеоконференции с представителями банков, которые кредитуют его сделку на покупку компании.Банки, по данным издания, "завершили формирование кредитного соглашения и завершают процесс подписания" документов. Уточняется, что это финальная стадия перед предоставлением предпринимателю кредита.Ранее суд, в который компания обратилась из-за намерения предпринимателя отказаться от сделки, обязал Маска завершить покупку компании до 17.00, 28 октября (00.00, 29 октября мск).В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221024/mask-1826407571.html

делавэр

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, илон маск, делавэр, сан-франциско, калифорния, twitter