СМИ: Маск пообещал закрыть сделку по покупке Twitter в пятницу
Bloomberg: предприниматель Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу, сообщает Блумберг.
По информации источников издания, бизнесмен заявил о своих планах в понедельник в ходе видеоконференции с представителями банков, которые кредитуют его сделку на покупку компании.
Банки, по данным издания, "завершили формирование кредитного соглашения и завершают процесс подписания" документов. Уточняется, что это финальная стадия перед предоставлением предпринимателю кредита.
Ранее суд, в который компания обратилась из-за намерения предпринимателя отказаться от сделки, обязал Маска завершить покупку компании до 17.00, 28 октября (00.00, 29 октября мск).
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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