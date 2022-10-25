https://ria.ru/20221025/turizm-1826422156.html

В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории

В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории - РИА Новости, 25.10.2022

В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории

Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут для широкой аудитории по самым интересным достопримечательностям Приморья "Приморский... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T07:01

2022-10-25T07:01

2022-10-25T10:41

туризм

приморский край

владивосток

уссурийск

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут для широкой аудитории по самым интересным достопримечательностям Приморья "Приморский микс", сообщает региональное правительство.Новый турмаршрут охватывает достопримечательности Владивостока, Уссурийска, Хасанского района: Миллионку, Владивостокскую морскую крепость, морскую ферму, древнее городище, Кравцовские водопады и другие.Власти ожидают, что проект "Рекомендовано РГО" привлечет в Приморье туристов из других регионов России, что поможет внутреннему туризму.В общей сложности в проекте РГО участвуют свыше 10 российских туроператоров с маршрутами от Калининграда до Сахалина.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.

https://ria.ru/20220908/marshruty-1815157212.html

приморский край

владивосток

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, владивосток, уссурийск, новости - туризм