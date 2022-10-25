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В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
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В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории
В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории - РИА Новости, 25.10.2022
В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории
Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут для широкой аудитории по самым интересным достопримечательностям Приморья "Приморский... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:01
2022-10-25T10:41
туризм
приморский край
владивосток
уссурийск
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут для широкой аудитории по самым интересным достопримечательностям Приморья "Приморский микс", сообщает региональное правительство.Новый турмаршрут охватывает достопримечательности Владивостока, Уссурийска, Хасанского района: Миллионку, Владивостокскую морскую крепость, морскую ферму, древнее городище, Кравцовские водопады и другие.Власти ожидают, что проект "Рекомендовано РГО" привлечет в Приморье туристов из других регионов России, что поможет внутреннему туризму.В общей сложности в проекте РГО участвуют свыше 10 российских туроператоров с маршрутами от Калининграда до Сахалина.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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приморский край, владивосток, уссурийск, новости - туризм
Туризм, Приморский край, Владивосток, Уссурийск, Новости - Туризм
07:01 25.10.2022 (обновлено: 10:41 25.10.2022)
 
В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории

РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории по интересным местам Приморья

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут для широкой аудитории по самым интересным достопримечательностям Приморья "Приморский микс", сообщает региональное правительство.
"Русское географическое общество аккредитовало уже два маршрута по Приморскому краю. Эти маршруты представляют московские туристические компании, они находятся в высоком ценовом сегменте. Маршрут "Приморский микс" будет предлагаться туристам из других регионов местным приморским туроператором, и он рассчитан на широкую аудиторию", – говорится в сообщении.
Новый турмаршрут охватывает достопримечательности Владивостока, Уссурийска, Хасанского района: Миллионку, Владивостокскую морскую крепость, морскую ферму, древнее городище, Кравцовские водопады и другие.
Власти ожидают, что проект "Рекомендовано РГО" привлечет в Приморье туристов из других регионов России, что поможет внутреннему туризму.
В общей сложности в проекте РГО участвуют свыше 10 российских туроператоров с маршрутами от Калининграда до Сахалина.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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