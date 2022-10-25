07:01 25.10.2022 (обновлено: 10:41 25.10.2022)
В Приморье РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории
РГО аккредитует новый турмаршрут для широкой аудитории по интересным местам Приморья
Вид на город Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Русское географическое общество аккредитует новый туристический маршрут для широкой аудитории по самым интересным достопримечательностям Приморья "Приморский микс", сообщает региональное правительство.
"Русское географическое общество аккредитовало уже два маршрута по Приморскому краю. Эти маршруты представляют московские туристические компании, они находятся в высоком ценовом сегменте. Маршрут "Приморский микс" будет предлагаться туристам из других регионов местным приморским туроператором, и он рассчитан на широкую аудиторию", – говорится в сообщении.
Новый турмаршрут охватывает достопримечательности Владивостока, Уссурийска, Хасанского района: Миллионку, Владивостокскую морскую крепость, морскую ферму, древнее городище, Кравцовские водопады и другие.
Власти ожидают, что проект "Рекомендовано РГО" привлечет в Приморье туристов из других регионов России, что поможет внутреннему туризму.
В общей сложности в проекте РГО участвуют свыше 10 российских туроператоров с маршрутами от Калининграда до Сахалина.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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