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Президент Израиля в ходе визита в США обсудит "иранскую угрозу" - РИА Новости, 25.10.2022
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Президент Израиля в ходе визита в США обсудит "иранскую угрозу"
Президент Израиля в ходе визита в США обсудит "иранскую угрозу" - РИА Новости, 25.10.2022
Президент Израиля в ходе визита в США обсудит "иранскую угрозу"
Президент Израиля Ицхак Герцог планирует обсудить с президентом США Джо Байденом "иранскую угрозу" в ходе визита в Вашингтон, заявил он перед вылетом. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:30
2022-10-25T08:32
в мире
джо байден
ицхак герцог
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог планирует обсудить с президентом США Джо Байденом "иранскую угрозу" в ходе визита в Вашингтон, заявил он перед вылетом.Президент Израиля отправился с визитом в США по приглашению президента Джо Байдена. В ходе поездки запланированы встреча с Байденом в Белом доме, а также встречи с представителями американской администрации, руководством Конгресса и представителями американской еврейской общины."В ходе моих запланированных встреч с президентом Байденом и высокопоставленными должностными лицами администрации и лидерами Конгресса я намерен обсудить важные события в нашем регионе, от соглашений Авраама до газовой сделки с Ливаном, и, конечно же, наше желание и надежду на то, чтобы к нам присоединилось больше стран. круг регионального мира. Конечно, прежде всего иранская угроза, дестабилизирующая не только Ближний Восток, но и весь мир, требующая твердого и единого противодействия ей", - сказал Герцог перед вылетом в США, слова президента распространила его канцелярия.Герцог отметил, что на встрече с Байденом также пойдет речь о глобальных проблемах, в том числе о климатическом кризисе, который представляет "угрозу для всего мира и человечества".
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в мире, джо байден, ицхак герцог, израиль, сша, иран
В мире, Джо Байден, Ицхак Герцог, Израиль, США, Иран
08:30 25.10.2022 (обновлено: 08:32 25.10.2022)
 
Президент Израиля в ходе визита в США обсудит "иранскую угрозу"

Президент Израиля Герцог в ходе визита в США обсудит с Байденом "иранскую угрозу"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог планирует обсудить с президентом США Джо Байденом "иранскую угрозу" в ходе визита в Вашингтон, заявил он перед вылетом.
Президент Израиля отправился с визитом в США по приглашению президента Джо Байдена. В ходе поездки запланированы встреча с Байденом в Белом доме, а также встречи с представителями американской администрации, руководством Конгресса и представителями американской еврейской общины.
"В ходе моих запланированных встреч с президентом Байденом и высокопоставленными должностными лицами администрации и лидерами Конгресса я намерен обсудить важные события в нашем регионе, от соглашений Авраама до газовой сделки с Ливаном, и, конечно же, наше желание и надежду на то, чтобы к нам присоединилось больше стран. круг регионального мира. Конечно, прежде всего иранская угроза, дестабилизирующая не только Ближний Восток, но и весь мир, требующая твердого и единого противодействия ей", - сказал Герцог перед вылетом в США, слова президента распространила его канцелярия.
Герцог отметил, что на встрече с Байденом также пойдет речь о глобальных проблемах, в том числе о климатическом кризисе, который представляет "угрозу для всего мира и человечества".
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В миреДжо БайденИцхак ГерцогИзраильСШАИран
 
 
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