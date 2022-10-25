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Зеленский надеется на поставки систем ПВО из европейских стран - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/pvo-1826445419.html
Зеленский надеется на поставки систем ПВО из европейских стран
Зеленский надеется на поставки систем ПВО из европейских стран - РИА Новости, 25.10.2022
Зеленский надеется на поставки систем ПВО из европейских стран
Киев надеется на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и некоторых других стран, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:22
2022-10-25T10:22
в мире
владимир зеленский
украина
специальная военная операция на украине
италия
франция
германия
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РИМ. 25 окт – РИА Новости. Киев надеется на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и некоторых других стран, заявил Владимир Зеленский."Нам нужна противовоздушная оборона, это жизненно важно для нас. Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись на Украину, мы должны восстановить нашу экономику, чтобы дети ходили в школу, чтобы общество вновь жило полноценной жизнью. А для этого нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности гражданского населения", - сказал он в интервью, которое во вторник опубликовала миланская газета Corriere della Sera."Италия производит системы противовоздушной обороны вместе с Францией, Германией и немногими другими: надеемся, они могут нам помочь", - подчеркнул он.Зеленский также сообщил о своем телефонном разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая заверила его "в своей полной поддержке Украины против российской агрессии". По его словам, сейчас она "полностью вовлечена в обсуждение в Брюсселе в целях отправки нам пакета новой военной помощи". Он также сообщил, что пригласил Мелони в Киев, и что она обещала приехать.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
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в мире, владимир зеленский, украина, италия, франция, германия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Специальная военная операция на Украине, Италия, Франция, Германия
10:22 25.10.2022
 
Зеленский надеется на поставки систем ПВО из европейских стран

Президент Украины Зеленский надеется на поставки систем ПВО из Италии, Франции и Германии

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ. 25 окт – РИА Новости. Киев надеется на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и некоторых других стран, заявил Владимир Зеленский.
"Нам нужна противовоздушная оборона, это жизненно важно для нас. Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись на Украину, мы должны восстановить нашу экономику, чтобы дети ходили в школу, чтобы общество вновь жило полноценной жизнью. А для этого нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности гражданского населения", - сказал он в интервью, которое во вторник опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
"Италия производит системы противовоздушной обороны вместе с Францией, Германией и немногими другими: надеемся, они могут нам помочь", - подчеркнул он.
Зеленский также сообщил о своем телефонном разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая заверила его "в своей полной поддержке Украины против российской агрессии". По его словам, сейчас она "полностью вовлечена в обсуждение в Брюсселе в целях отправки нам пакета новой военной помощи". Он также сообщил, что пригласил Мелони в Киев, и что она обещала приехать.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаИталияФранцияГермания
 
 
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