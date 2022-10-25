Зеленский надеется на поставки систем ПВО из европейских стран
Президент Украины Зеленский надеется на поставки систем ПВО из Италии, Франции и Германии
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ. 25 окт – РИА Новости. Киев надеется на поставки систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и некоторых других стран, заявил Владимир Зеленский.
"Нам нужна противовоздушная оборона, это жизненно важно для нас. Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись на Украину, мы должны восстановить нашу экономику, чтобы дети ходили в школу, чтобы общество вновь жило полноценной жизнью. А для этого нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности гражданского населения", - сказал он в интервью, которое во вторник опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
"Италия производит системы противовоздушной обороны вместе с Францией, Германией и немногими другими: надеемся, они могут нам помочь", - подчеркнул он.
Зеленский также сообщил о своем телефонном разговоре с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая заверила его "в своей полной поддержке Украины против российской агрессии". По его словам, сейчас она "полностью вовлечена в обсуждение в Брюсселе в целях отправки нам пакета новой военной помощи". Он также сообщил, что пригласил Мелони в Киев, и что она обещала приехать.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.