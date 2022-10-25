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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.10.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.10.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачно, без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:15
2022-10-25T08:15
общество
михаил леус
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачно, без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 5-7 градусов, по области от 3 до 8 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, михаил леус, москва, центр "фобос", погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Центр "Фобос", Погода
08:15 25.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: облачно, без осадков и до семи градусов тепла ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Осень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачно, без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 5-7 градусов, по области от 3 до 8 градусов тепла", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Золотая осень в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

Женщина прогуливается в Нарымском сквере Новосибирска
1 из 12

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

Мужчина с собаками прогуливается в сквере на Ленинском проспекте в Москве
2 из 12

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

Скворец на ветке рябины в сквере на Ленинском проспекте в Москве
3 из 12

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

Девушка с ребенком прогуливается на Ленинском проспекте в Москве
4 из 12

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

Мужчина прогуливается в парке на Ленинском проспекте в Москве
5 из 12

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Тем более что в разгаре грибной сезон.

Белка в Нарымском сквере Новосибирска
6 из 12

Тем более что в разгаре грибной сезон.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

Девушка прогуливается по улице в Новосибирске
7 из 12

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

Девушка выгуливает собаку в Нарымском сквере Новосибирска
8 из 12

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на снежные вершины хребта Академика Обручева в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
9 из 12

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

Лошади пасутся в поле в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
10 из 12

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на Долину царей в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
11 из 12

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 Енисей возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае
12 из 12

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 12

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Тем более что в разгаре грибной сезон.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
11 из 12

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
12 из 12

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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