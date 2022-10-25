https://ria.ru/20221025/pogoda-1826425897.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 25.10.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачно, без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:15

2022-10-25T08:15

2022-10-25T08:15

общество

михаил леус

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачно, без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 5-7 градусов, по области от 3 до 8 градусов тепла", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточным 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил леус, москва, центр "фобос", погода