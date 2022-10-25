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Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/podgotovka-1826479190.html
Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных
Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:49
2022-10-25T11:49
республика адыгея
вениамин кондратьев
мурат кумпилов
частичная мобилизация в россии
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МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова."Вместе с полпредом, а также губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым мы побывали в центрах сбора и подготовки мобилизованных из наших двух регионов", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что полпред ознакомился с обмундированием и снаряжением, которое получают призванные на воинскую службу. Вместе они ознакомились с условиями проживания, питания, медобслуживания, пронаблюдали за подготовкой и боевым слаживанием личного состава."Во всех пунктах сбора, включая палаточный лагерь на стрелковом полигоне, есть необходимое компьютерное оборудование и защищённые каналы интернет-связи для общения солдат с близкими, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семей. Побеседовали с ребятами. Мы видим, как проводится спецоперация – всё направлено на сохранение жизней наших военнослужащих. Главное, чтобы наши парни успешно выполнили поставленные президентом страны задачи и благополучно вернулись домой, живыми и здоровыми. А наша задача, как органов власти, – помогать их семьям, обеспечить воинам надёжный тыл. Сделаем для этого всё необходимое", - добавил Кумпилов.
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вениамин кондратьев, мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии
Республика Адыгея, Вениамин Кондратьев, Мурат Кумпилов, Частичная мобилизация в России
11:49 25.10.2022
 

Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных

© Фото : официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики АдыгеяГлавы Адыгеи Мурат Кумпилов и полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в центре сбора мобилизованных в Адыгее
Главы Адыгеи Мурат Кумпилов и полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов в центре сбора мобилизованных в Адыгее - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : официальный интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова.
"Вместе с полпредом, а также губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым мы побывали в центрах сбора и подготовки мобилизованных из наших двух регионов", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:14Республика Адыгея
В Адыгее закупают амуницию для мобилизованных
Он отметил, что полпред ознакомился с обмундированием и снаряжением, которое получают призванные на воинскую службу. Вместе они ознакомились с условиями проживания, питания, медобслуживания, пронаблюдали за подготовкой и боевым слаживанием личного состава.
"Во всех пунктах сбора, включая палаточный лагерь на стрелковом полигоне, есть необходимое компьютерное оборудование и защищённые каналы интернет-связи для общения солдат с близкими, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семей. Побеседовали с ребятами. Мы видим, как проводится спецоперация – всё направлено на сохранение жизней наших военнослужащих. Главное, чтобы наши парни успешно выполнили поставленные президентом страны задачи и благополучно вернулись домой, живыми и здоровыми. А наша задача, как органов власти, – помогать их семьям, обеспечить воинам надёжный тыл. Сделаем для этого всё необходимое", - добавил Кумпилов.
 
Республика АдыгеяВениамин КондратьевМурат КумпиловЧастичная мобилизация в России
 
 
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