https://ria.ru/20221025/podgotovka-1826479190.html
Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных
Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:49
2022-10-25T11:49
2022-10-25T11:49
республика адыгея
вениамин кондратьев
мурат кумпилов
частичная мобилизация в россии
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МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова."Вместе с полпредом, а также губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым мы побывали в центрах сбора и подготовки мобилизованных из наших двух регионов", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что полпред ознакомился с обмундированием и снаряжением, которое получают призванные на воинскую службу. Вместе они ознакомились с условиями проживания, питания, медобслуживания, пронаблюдали за подготовкой и боевым слаживанием личного состава."Во всех пунктах сбора, включая палаточный лагерь на стрелковом полигоне, есть необходимое компьютерное оборудование и защищённые каналы интернет-связи для общения солдат с близкими, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семей. Побеседовали с ребятами. Мы видим, как проводится спецоперация – всё направлено на сохранение жизней наших военнослужащих. Главное, чтобы наши парни успешно выполнили поставленные президентом страны задачи и благополучно вернулись домой, живыми и здоровыми. А наша задача, как органов власти, – помогать их семьям, обеспечить воинам надёжный тыл. Сделаем для этого всё необходимое", - добавил Кумпилов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии
Республика Адыгея, Вениамин Кондратьев, Мурат Кумпилов, Частичная мобилизация в России
МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова.
"Вместе с полпредом, а также губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
мы побывали в центрах сбора и подготовки мобилизованных из наших двух регионов", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что полпред ознакомился с обмундированием и снаряжением, которое получают призванные на воинскую службу. Вместе они ознакомились с условиями проживания, питания, медобслуживания, пронаблюдали за подготовкой и боевым слаживанием личного состава.
"Во всех пунктах сбора, включая палаточный лагерь на стрелковом полигоне, есть необходимое компьютерное оборудование и защищённые каналы интернет-связи для общения солдат с близкими, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семей. Побеседовали с ребятами. Мы видим, как проводится спецоперация – всё направлено на сохранение жизней наших военнослужащих. Главное, чтобы наши парни успешно выполнили поставленные президентом страны задачи и благополучно вернулись домой, живыми и здоровыми. А наша задача, как органов власти, – помогать их семьям, обеспечить воинам надёжный тыл. Сделаем для этого всё необходимое", - добавил Кумпилов.