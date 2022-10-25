https://ria.ru/20221025/podgotovka-1826479190.html

Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных

Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022

Полпред в ЮФО с главами Кубани и Адыгеи проверили подготовку мобилизованных

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:49

2022-10-25T11:49

2022-10-25T11:49

республика адыгея

вениамин кондратьев

мурат кумпилов

частичная мобилизация в россии

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МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о проверке подготовки мобилизованных из республики и Краснодарского края, которая прошла под руководством полпреда президента России в ЮФО Владимира Устинова."Вместе с полпредом, а также губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым мы побывали в центрах сбора и подготовки мобилизованных из наших двух регионов", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что полпред ознакомился с обмундированием и снаряжением, которое получают призванные на воинскую службу. Вместе они ознакомились с условиями проживания, питания, медобслуживания, пронаблюдали за подготовкой и боевым слаживанием личного состава."Во всех пунктах сбора, включая палаточный лагерь на стрелковом полигоне, есть необходимое компьютерное оборудование и защищённые каналы интернет-связи для общения солдат с близкими, чтобы они не чувствовали себя оторванными от семей. Побеседовали с ребятами. Мы видим, как проводится спецоперация – всё направлено на сохранение жизней наших военнослужащих. Главное, чтобы наши парни успешно выполнили поставленные президентом страны задачи и благополучно вернулись домой, живыми и здоровыми. А наша задача, как органов власти, – помогать их семьям, обеспечить воинам надёжный тыл. Сделаем для этого всё необходимое", - добавил Кумпилов.

https://ria.ru/20221017/amunitsiya-1824660077.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вениамин кондратьев, мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии