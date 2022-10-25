https://ria.ru/20221025/otoplenie-1826688925.html

В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению

В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению - РИА Новости, 25.10.2022

В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению

Больницы, школы и детские сады в ДНР уже подключены к отоплению, началось подключение жилых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:38

2022-10-25T16:38

2022-10-25T16:38

общество

жкх

марат хуснуллин

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Больницы, школы и детские сады в ДНР уже подключены к отоплению, началось подключение жилых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов", - написал Хуснуллин в Telegram.В ЛНР, по его словам, тепло подано и в социальные объекты, и в жилые дома. В республике остается восстановить 13 объектов теплоснабжения."Что касается Запорожской и Херсонской областей, пока к теплоснабжению подключают в первую очередь социальные объекты", - добавил Хуснуллин.

https://ria.ru/20221025/svyaz-1826465128.html

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общество, жкх, марат хуснуллин, донецкая народная республика, россия