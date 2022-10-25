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В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению - РИА Новости, 25.10.2022
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В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению
В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению - РИА Новости, 25.10.2022
В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению
Больницы, школы и детские сады в ДНР уже подключены к отоплению, началось подключение жилых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:38
2022-10-25T16:38
общество
жкх
марат хуснуллин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Больницы, школы и детские сады в ДНР уже подключены к отоплению, началось подключение жилых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов", - написал Хуснуллин в Telegram.В ЛНР, по его словам, тепло подано и в социальные объекты, и в жилые дома. В республике остается восстановить 13 объектов теплоснабжения."Что касается Запорожской и Херсонской областей, пока к теплоснабжению подключают в первую очередь социальные объекты", - добавил Хуснуллин.
https://ria.ru/20221025/svyaz-1826465128.html
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общество, жкх, марат хуснуллин, донецкая народная республика, россия
Общество, ЖКХ, Марат Хуснуллин, Донецкая Народная Республика, Россия
16:38 25.10.2022
 
В ДНР жилые дома начали подключать к отоплению

Вице-премьер Хуснуллин сообщил, что в ДНР начали подключать к отоплению жилые дома

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДевушка возле батареи у себя дома
Девушка возле батареи у себя дома - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка возле батареи у себя дома. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Больницы, школы и детские сады в ДНР уже подключены к отоплению, началось подключение жилых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов", - написал Хуснуллин в Telegram.
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В ЛНР, по его словам, тепло подано и в социальные объекты, и в жилые дома. В республике остается восстановить 13 объектов теплоснабжения.
"Что касается Запорожской и Херсонской областей, пока к теплоснабжению подключают в первую очередь социальные объекты", - добавил Хуснуллин.
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ОбществоЖКХМарат ХуснуллинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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