https://ria.ru/20221025/odkb-1826688420.html

Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации

Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации - РИА Новости, 25.10.2022

Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обстановку в зоне ответственности организации, а также... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:37

2022-10-25T16:37

2022-10-25T16:37

станислав зась

сергей лавров

россия

одкб

telegram (приложение)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обстановку в зоне ответственности организации, а также текущую деятельность и развитие ОДКБ, сообщили в пресс-службе объединения."Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Состоялось подробное обсуждение вопросов, связанных с текущей деятельностью и развитием организации. Был проведен обмен мнениями об обстановке в зоне ответственности ОДКБ", - говорится в сообщении ОДКБ в Telegram.Зась проинформировал Лаврова о подготовке к заседаниям уставных органов ОДКБ и выполнении поручений совета коллективной безопасности, также отмечается в сообщении.

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станислав зась, сергей лавров, россия, одкб, telegram (приложение)