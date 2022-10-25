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Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации
Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации - РИА Новости, 25.10.2022
Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обстановку в зоне ответственности организации, а также... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:37
2022-10-25T16:37
2022-10-25T16:37
станислав зась
сергей лавров
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обстановку в зоне ответственности организации, а также текущую деятельность и развитие ОДКБ, сообщили в пресс-службе объединения."Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Состоялось подробное обсуждение вопросов, связанных с текущей деятельностью и развитием организации. Был проведен обмен мнениями об обстановке в зоне ответственности ОДКБ", - говорится в сообщении ОДКБ в Telegram.Зась проинформировал Лаврова о подготовке к заседаниям уставных органов ОДКБ и выполнении поручений совета коллективной безопасности, также отмечается в сообщении.
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станислав зась, сергей лавров, россия, одкб, telegram (приложение)
Станислав Зась, Сергей Лавров, Россия, ОДКБ, Telegram (приложение)
Генсек ОДКБ обсудил с Лавровым развитие организации
Генсек ОДКБ Зась обсудил с Лавровым развитие организации и ее зону ответственности