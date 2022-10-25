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Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы - РИА Новости, 25.10.2022
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Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы
Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы - РИА Новости, 25.10.2022
Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы
Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде для школьников "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:33
2022-10-25T16:33
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москва
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде для школьников "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Она проводится до 31 марта для школьников из Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что для участников музей подготовил вопросы по экспозиции. Они разбиты по возрастным группам: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. В этом году участвовать в олимпиаде можно индивидуально или в составе команды до 10 человек, а отвечать на вопросы разрешено в электронной форме через приложение. Перед посещением музея участники пройдут заочный тур, а после приедут в павильон №5 на ВДНХ, где попытаются найти ответы на вопросы, изучив экспозицию.В сообщении указано, что регистрация открыта на сайте конкурса.Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" проходит в столице с 2013 года. Ее проводят департамент образования и науки города Москвы совместно с департаментом культуры города Москвы. Координирует проведение олимпиады Центр педагогического мастерства. Среди площадок-участников - Парк Победы, парк искусств Музеон, музей-заповедник "Царицыно", Музей космонавтики, Дарвиновский музей и другие.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
16:33 25.10.2022
 

Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыМузей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"
Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде Музеи. Парки. Усадьбы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде для школьников "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Она проводится до 31 марта для школьников из Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для участников музей подготовил вопросы по экспозиции. Они разбиты по возрастным группам: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. В этом году участвовать в олимпиаде можно индивидуально или в составе команды до 10 человек, а отвечать на вопросы разрешено в электронной форме через приложение. Перед посещением музея участники пройдут заочный тур, а после приедут в павильон №5 на ВДНХ, где попытаются найти ответы на вопросы, изучив экспозицию.
В сообщении указано, что регистрация открыта на сайте конкурса.
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" проходит в столице с 2013 года. Ее проводят департамент образования и науки города Москвы совместно с департаментом культуры города Москвы. Координирует проведение олимпиады Центр педагогического мастерства. Среди площадок-участников - Парк Победы, парк искусств Музеон, музей-заповедник "Царицыно", Музей космонавтики, Дарвиновский музей и другие.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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