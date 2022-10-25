https://ria.ru/20221025/moskva-1826682958.html

Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы

Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы - РИА Новости, 25.10.2022

Музей городского хозяйства присоединился к олимпиаде о музеях Москвы

Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде для школьников "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:33

2022-10-25T16:33

2022-10-25T16:33

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде для школьников "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы присоединился к олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Она проводится до 31 марта для школьников из Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что для участников музей подготовил вопросы по экспозиции. Они разбиты по возрастным группам: 1-2 классы, 3-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. В этом году участвовать в олимпиаде можно индивидуально или в составе команды до 10 человек, а отвечать на вопросы разрешено в электронной форме через приложение. Перед посещением музея участники пройдут заочный тур, а после приедут в павильон №5 на ВДНХ, где попытаются найти ответы на вопросы, изучив экспозицию.В сообщении указано, что регистрация открыта на сайте конкурса.Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" проходит в столице с 2013 года. Ее проводят департамент образования и науки города Москвы совместно с департаментом культуры города Москвы. Координирует проведение олимпиады Центр педагогического мастерства. Среди площадок-участников - Парк Победы, парк искусств Музеон, музей-заповедник "Царицыно", Музей космонавтики, Дарвиновский музей и другие.

https://realty.ria.ru/20221025/ukazatel-1826609272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы