https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826762141.html

В Астраханской области начались выплаты мобилизованным

В Астраханской области начались выплаты мобилизованным - РИА Новости, 25.10.2022

В Астраханской области начались выплаты мобилизованным

Единовременные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации начались в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:55

2022-10-25T19:55

2022-10-25T19:55

астраханская область

игорь бабушкин

россия

частичная мобилизация в россии

украина

сергей шойгу

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации начались в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Ранее по инициативе губернатора в области было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей."Сегодня начались выплаты единовременной помощи 75 тысяч рублей мобилизованным астраханцам. Первые платежи денежных средств уже прошли. Сейчас ждем уточненные данные военнослужащих из воинских частей", - написал губернатор в Telegram. Бабушкин добавил, что по мере поступления данных в региональное министерство социального развития и труда зачисления продолжатся.Он напомнил, что деньги разово получат все астраханцы, мобилизованные с 21 сентября. Никаких заявлений для этого дополнительно подавать не нужно.В середине октября в регионе также было решено создать на базе регионального министерства социального развития и труда подразделение, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Кроме того, продолжает работать горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Владимир Путин 14 октября сообщил, что призваны 222 тысячи человек, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

астраханская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, игорь бабушкин, россия, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу, владимир путин