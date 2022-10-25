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В Астраханской области начались выплаты мобилизованным
В Астраханской области начались выплаты мобилизованным - РИА Новости, 25.10.2022
В Астраханской области начались выплаты мобилизованным
Единовременные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации начались в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:55
2022-10-25T19:55
2022-10-25T19:55
астраханская область
игорь бабушкин
россия
частичная мобилизация в россии
украина
сергей шойгу
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации начались в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Ранее по инициативе губернатора в области было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей."Сегодня начались выплаты единовременной помощи 75 тысяч рублей мобилизованным астраханцам. Первые платежи денежных средств уже прошли. Сейчас ждем уточненные данные военнослужащих из воинских частей", - написал губернатор в Telegram. Бабушкин добавил, что по мере поступления данных в региональное министерство социального развития и труда зачисления продолжатся.Он напомнил, что деньги разово получат все астраханцы, мобилизованные с 21 сентября. Никаких заявлений для этого дополнительно подавать не нужно.В середине октября в регионе также было решено создать на базе регионального министерства социального развития и труда подразделение, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Кроме того, продолжает работать горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Владимир Путин 14 октября сообщил, что призваны 222 тысячи человек, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, игорь бабушкин, россия, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу, владимир путин
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия, Частичная мобилизация в России, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин
В Астраханской области начались выплаты мобилизованным
Губернатор Бабушкин: в Астраханской области начались единовременные выплаты мобилизованным
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единовременные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации начались в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Ранее по инициативе губернатора в области было принято решение о единовременной выплате мобилизованным 75 тысяч рублей.
"Сегодня начались выплаты единовременной помощи 75 тысяч рублей мобилизованным астраханцам. Первые платежи денежных средств уже прошли. Сейчас ждем уточненные данные военнослужащих из воинских частей", - написал губернатор в Telegram. Бабушкин добавил, что по мере поступления данных в региональное министерство социального развития и труда зачисления продолжатся.
Он напомнил, что деньги разово получат все астраханцы, мобилизованные с 21 сентября. Никаких заявлений для этого дополнительно подавать не нужно.
В середине октября в регионе также было решено создать на базе регионального министерства социального развития и труда подразделение, которое займется поддержкой семей мобилизованных. Кроме того, продолжает работать горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация идет в России
с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Владимир Путин
14 октября сообщил, что призваны 222 тысячи человек, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.