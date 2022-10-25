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Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:33

2022-10-25T08:33

2022-10-25T08:33

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении, один миномет расходует не менее 100 снарядов в день, рассказал РИА Новости один из командиров артиллерийского подразделения."В современной войне, как и до этого, по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется наиболее часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день. Средний расход - минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно. В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержки наших подразделений", - сказал офицер.По словам командира подразделения, украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. "Поэтому мы выявляем и подавляем цели. У нас есть дроны, и мы их применяем. У наших артиллерийских подразделений появились "глаза", которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели", - пояснил он.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф