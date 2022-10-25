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Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:33
2022-10-25T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении, один миномет расходует не менее 100 снарядов в день, рассказал РИА Новости один из командиров артиллерийского подразделения."В современной войне, как и до этого, по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется наиболее часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день. Средний расход - минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно. В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержки наших подразделений", - сказал офицер.По словам командира подразделения, украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. "Поэтому мы выявляем и подавляем цели. У нас есть дроны, и мы их применяем. У наших артиллерийских подразделений появились "глаза", которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели", - пояснил он.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
08:33 25.10.2022
 
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ

Российский офицер рассказал о работе минометов против ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России во время спецоперации на Украине
Военнослужащие ВС России во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС России во время спецоперации на Украине. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении, один миномет расходует не менее 100 снарядов в день, рассказал РИА Новости один из командиров артиллерийского подразделения.
"В современной войне, как и до этого, по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется наиболее часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день. Средний расход - минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно. В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержки наших подразделений", - сказал офицер.
По словам командира подразделения, украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. "Поэтому мы выявляем и подавляем цели. У нас есть дроны, и мы их применяем. У наших артиллерийских подразделений появились "глаза", которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели", - пояснил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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