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Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:33
2022-10-25T08:33
2022-10-25T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении, один миномет расходует не менее 100 снарядов в день, рассказал РИА Новости один из командиров артиллерийского подразделения."В современной войне, как и до этого, по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется наиболее часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день. Средний расход - минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно. В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержки наших подразделений", - сказал офицер.По словам командира подразделения, украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. "Поэтому мы выявляем и подавляем цели. У нас есть дроны, и мы их применяем. У наших артиллерийских подразделений появились "глаза", которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели", - пояснил он.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
Российский офицер рассказал о работе минометов против ВСУ на Запорожском направлении
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 окт – РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа интенсивно применяют минометы для подавления огневых позиций украинских боевиков и поддержки собственной пехоты на Запорожском направлении, один миномет расходует не менее 100 снарядов в день, рассказал РИА Новости один из командиров артиллерийского подразделения.
"В современной войне, как и до этого, по опыту Великой Отечественной войны, миномет используется наиболее часто среди средств артиллерийской поддержки. Работа осуществляется каждый день. Средний расход - минимум 100 мин с одного орудия. Так что работаем плотно, работаем постоянно. В основном у нас задачи на данный момент по ведению обороны и по поддержки наших подразделений", - сказал офицер.
По словам командира подразделения, украинские боевики регулярно пытаются осуществить прорыв позиций российской армии. "Поэтому мы выявляем и подавляем цели. У нас есть дроны, и мы их применяем. У наших артиллерийских подразделений появились "глаза", которыми они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели", - пояснил он.