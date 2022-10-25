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Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост - РИА Новости, 25.10.2022
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Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост
Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост - РИА Новости, 25.10.2022
Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост
Министр труда и пенсий Великобритании Хлоя Смит сообщила, что покидает свой пост в преддверии перестановок в кабмине после назначения Риши Сунака... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:36
в мире
риши сунак
борис джонсон
лиз трасс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр труда и пенсий Великобритании Хлоя Смит сообщила, что покидает свой пост в преддверии перестановок в кабмине после назначения Риши Сунака премьер-министром страны."Для меня было честью работать в качестве министра труда и пенсий, и я хотела бы поблагодарить всех блестящих сотрудников в министерстве за их преданность делу", - написала Смит в своем Twitter-аккаунте.Она также отметила, что будет поддерживать Сунака и "упорно работать" для своих избирателей в округе Норвич-Норт.Незадолго до этого о своей отставке сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг и министр юстиции Брэндон Льюис.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/oshibki-1826634445.html
https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html
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в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, великобритания
В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Великобритания
16:36 25.10.2022
 
Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост

Министр труда и пенсий Британии Хлоя Смит покидает свой пост в преддверии перестановок

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр труда и пенсий Великобритании Хлоя Смит сообщила, что покидает свой пост в преддверии перестановок в кабмине после назначения Риши Сунака премьер-министром страны.
"Для меня было честью работать в качестве министра труда и пенсий, и я хотела бы поблагодарить всех блестящих сотрудников в министерстве за их преданность делу", - написала Смит в своем Twitter-аккаунте.
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:37
Премьер-министр Британии Сунак рассказал об ошибках прошлого правительства
Она также отметила, что будет поддерживать Сунака и "упорно работать" для своих избирателей в округе Норвич-Норт.
Незадолго до этого о своей отставке сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг и министр юстиции Брэндон Льюис.
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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