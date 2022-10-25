https://ria.ru/20221025/ministr-1826687244.html

Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост

Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост - РИА Новости, 25.10.2022

Министр труда и пенсий Британии покидает свой пост

Министр труда и пенсий Великобритании Хлоя Смит сообщила, что покидает свой пост в преддверии перестановок в кабмине после назначения Риши Сунака... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:36

2022-10-25T16:36

2022-10-25T16:36

в мире

риши сунак

борис джонсон

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр труда и пенсий Великобритании Хлоя Смит сообщила, что покидает свой пост в преддверии перестановок в кабмине после назначения Риши Сунака премьер-министром страны."Для меня было честью работать в качестве министра труда и пенсий, и я хотела бы поблагодарить всех блестящих сотрудников в министерстве за их преданность делу", - написала Смит в своем Twitter-аккаунте.Она также отметила, что будет поддерживать Сунака и "упорно работать" для своих избирателей в округе Норвич-Норт.Незадолго до этого о своей отставке сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг и министр юстиции Брэндон Льюис.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/oshibki-1826634445.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

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в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, великобритания