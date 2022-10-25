https://ria.ru/20221025/lotos-1826416967.html

Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний

Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний - РИА Новости, 25.10.2022

Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний

Изготовление второго опытного образца новейшей самоходной артустановки, создаваемой в интересах ВДВ РФ, 2С42 "Лотос" для проведения госиспытаний во... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T03:07

2022-10-25T03:07

2022-10-25T03:07

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

воздушно-десантные войска россии

бмд-4м

цнииточмаш

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Изготовление второго опытного образца новейшей самоходной артустановки, создаваемой в интересах ВДВ РФ, 2С42 "Лотос" для проведения госиспытаний во взаимодействии с первой "самоходкой" началось в России, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам источника, ориентировочно госиспытания "Лотосов" запланированы на конец 2023 года.Говоря об устраняемых недочетах, собеседник агентства пояснил, что речь идет о бортовой электронике, системе укладки снарядов в орудие и конструкции шасси.Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает."Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 километров в час, запас хода – не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575253856.html

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безопасность, технологии, россия, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, цнииточмаш