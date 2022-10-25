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Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний - РИА Новости, 25.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221025/lotos-1826416967.html
Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний
Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний - РИА Новости, 25.10.2022
Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний
Изготовление второго опытного образца новейшей самоходной артустановки, создаваемой в интересах ВДВ РФ, 2С42 "Лотос" для проведения госиспытаний во... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:07
2022-10-25T03:07
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
воздушно-десантные войска россии
бмд-4м
цнииточмаш
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Изготовление второго опытного образца новейшей самоходной артустановки, создаваемой в интересах ВДВ РФ, 2С42 "Лотос" для проведения госиспытаний во взаимодействии с первой "самоходкой" началось в России, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам источника, ориентировочно госиспытания "Лотосов" запланированы на конец 2023 года.Говоря об устраняемых недочетах, собеседник агентства пояснил, что речь идет о бортовой электронике, системе укладки снарядов в орудие и конструкции шасси.Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает."Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 километров в час, запас хода – не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.
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безопасность, технологии, россия, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, цнииточмаш
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Воздушно-десантные войска России, БМД-4М, ЦНИИТОЧМАШ
03:07 25.10.2022
 
Источник: в России строят вторую самоходку "Лотос" для госиспытаний

В России началось изготовление второго образца новейшей артустановки 2С42 "Лотос"

© РИА Новости / Алексей Паньшин / Перейти в медиабанкОпытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск "Лотос"
Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск Лотос - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Паньшин
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Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск "Лотос". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Изготовление второго опытного образца новейшей самоходной артустановки, создаваемой в интересах ВДВ РФ, 2С42 "Лотос" для проведения госиспытаний во взаимодействии с первой "самоходкой" началось в России, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Выполняется третий этап работ по самоходному орудию "Лотос", в ходе которого устраняется ряд недостатков, выявленных в ходе испытаний первого образца машины. Параллельно этому изготавливается второй образец для проведения госиспытаний. Заказчику необходимо проверить способность "Лотосов" работать "в спайке", поэтому в госиспытаниях примут участие сразу две самоходки, которые будут выполнять задание во взаимодействии друг с другом", - сказал он.
По словам источника, ориентировочно госиспытания "Лотосов" запланированы на конец 2023 года.
Говоря об устраняемых недочетах, собеседник агентства пояснил, что речь идет о бортовой электронике, системе укладки снарядов в орудие и конструкции шасси.
Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.
"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость – 70 километров в час, запас хода – не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - 6-8 выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск Лотос - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа 2020, 13:18
Подарок к празднику. Новейшая самоходка ВДВ "Лотос" готова к испытаниям
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияВоздушно-десантные войска РоссииБМД-4МЦНИИТОЧМАШ
 
 
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