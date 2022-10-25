https://ria.ru/20221025/kosmos-1826643981.html

Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году

Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2022

Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году

В Белоруссии рассчитывают, что белорусский космонавт совершит полет на Международную космическую станцию в следующем году, сообщил начальник управления... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:02

2022-10-25T15:02

2022-10-25T15:02

космос - риа наука

белоруссия

россия

минск

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. В Белоруссии рассчитывают, что белорусский космонавт совершит полет на Международную космическую станцию в следующем году, сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Белоруссии, замруководителя агентства по космическим исследованиям академии Пётр Витязь."Было принято решение о возможности участия нашего белорусского космонавта в полете… Сейчас идет работа по отбору (кандидатуры – ред.) для возможного запуска в следующем году на МКС нашего космонавта", - сказал Витязь, выступая во вторник в Минске на Белорусском космическом конгрессе.Он отметил, что в соответствии с договоренностями глав Белоруссии и России выполняется совместный проект по космическому полету гражданина Белоруссии на российский сегмент МКС. В этой связи реализуемая в настоящее время белорусская космическая программа дополнена мероприятиями по отбору, подготовке кандидатов на космический полет, послепилотной реабилитации белорусского космонавта, а также формированию научной программы полета.Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что отбор среди белорусских претендентов на полет на МКС уже стартовал и должен завершиться не раньше осени. При отборе будут учитываться и предложения белорусской стороны по проведению экспериментов на российском сегменте станции.Национальная академия наук Белоруссии 14 июня направила список из 29 кандидатов для полёта на МКС. Ранее сообщалось, что полёт планируется осенью 2023 года на российском корабле "Союз МС".В ходе посещения космодрома Восточный 12 апреля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин дал поручение "Роскосмосу" организовать полёт в космос на российском корабле представителя Беларуси. Сообщалось, что в числе кандидатов могут быть и девушки, а два человека, которых потом выберут в качестве члена основного экипажа и дублера, войдут в российский отряд космонавтов.

https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html

https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html

https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html

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космос - риа наука, белоруссия, россия, минск, роскосмос, международная космическая станция (мкс)