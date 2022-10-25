Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/kosmos-1826643981.html
Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году
Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2022
Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году
В Белоруссии рассчитывают, что белорусский космонавт совершит полет на Международную космическую станцию в следующем году, сообщил начальник управления... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:02
2022-10-25T15:02
космос - риа наука
белоруссия
россия
минск
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784170534_204:306:1493:1031_1920x0_80_0_0_4c370c4870fc7ec156da31ea5588f570.jpg
МИНСК, 25 окт - РИА Новости. В Белоруссии рассчитывают, что белорусский космонавт совершит полет на Международную космическую станцию в следующем году, сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Белоруссии, замруководителя агентства по космическим исследованиям академии Пётр Витязь."Было принято решение о возможности участия нашего белорусского космонавта в полете… Сейчас идет работа по отбору (кандидатуры – ред.) для возможного запуска в следующем году на МКС нашего космонавта", - сказал Витязь, выступая во вторник в Минске на Белорусском космическом конгрессе.Он отметил, что в соответствии с договоренностями глав Белоруссии и России выполняется совместный проект по космическому полету гражданина Белоруссии на российский сегмент МКС. В этой связи реализуемая в настоящее время белорусская космическая программа дополнена мероприятиями по отбору, подготовке кандидатов на космический полет, послепилотной реабилитации белорусского космонавта, а также формированию научной программы полета.Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что отбор среди белорусских претендентов на полет на МКС уже стартовал и должен завершиться не раньше осени. При отборе будут учитываться и предложения белорусской стороны по проведению экспериментов на российском сегменте станции.Национальная академия наук Белоруссии 14 июня направила список из 29 кандидатов для полёта на МКС. Ранее сообщалось, что полёт планируется осенью 2023 года на российском корабле "Союз МС".В ходе посещения космодрома Восточный 12 апреля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин дал поручение "Роскосмосу" организовать полёт в космос на российском корабле представителя Беларуси. Сообщалось, что в числе кандидатов могут быть и девушки, а два человека, которых потом выберут в качестве члена основного экипажа и дублера, войдут в российский отряд космонавтов.
https://ria.ru/20221025/sg-1826464714.html
https://ria.ru/20221025/mks-1826420668.html
https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784170534_189:0:1564:1031_1920x0_80_0_0_a01913814015b62495f8bbfb0cde4518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, белоруссия, россия, минск, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Минск, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
15:02 25.10.2022
 
Белоруссия ожидает, что ее космонавт полетит на МКС в 2023 году

В Национальной академии наук Белоруссии заявили о возможности полета их космонавта на МКС

© Фото : РоскосмосБорт МКС
Борт МКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Роскосмос
Борт МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт - РИА Новости. В Белоруссии рассчитывают, что белорусский космонавт совершит полет на Международную космическую станцию в следующем году, сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Белоруссии, замруководителя агентства по космическим исследованиям академии Пётр Витязь.
"Было принято решение о возможности участия нашего белорусского космонавта в полете… Сейчас идет работа по отбору (кандидатуры – ред.) для возможного запуска в следующем году на МКС нашего космонавта", - сказал Витязь, выступая во вторник в Минске на Белорусском космическом конгрессе.
Флаги России и Белоруссии
11:17Союзное государство
Россия и Белоруссия приступили к подготовке нового пакета союзных программ
Он отметил, что в соответствии с договоренностями глав Белоруссии и России выполняется совместный проект по космическому полету гражданина Белоруссии на российский сегмент МКС. В этой связи реализуемая в настоящее время белорусская космическая программа дополнена мероприятиями по отбору, подготовке кандидатов на космический полет, послепилотной реабилитации белорусского космонавта, а также формированию научной программы полета.
Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что отбор среди белорусских претендентов на полет на МКС уже стартовал и должен завершиться не раньше осени. При отборе будут учитываться и предложения белорусской стороны по проведению экспериментов на российском сегменте станции.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-20 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
05:54
"Прогресс МС-20" увел МКС от столкновения с космическим мусором
Национальная академия наук Белоруссии 14 июня направила список из 29 кандидатов для полёта на МКС. Ранее сообщалось, что полёт планируется осенью 2023 года на российском корабле "Союз МС".
В ходе посещения космодрома Восточный 12 апреля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин дал поручение "Роскосмосу" организовать полёт в космос на российском корабле представителя Беларуси. Сообщалось, что в числе кандидатов могут быть и девушки, а два человека, которых потом выберут в качестве члена основного экипажа и дублера, войдут в российский отряд космонавтов.
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 02:29
"Роскосмос" форсировал работы по созданию РОС, сообщил Борисов
 
Космос - РИА НаукаБелоруссияРоссияМинскРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала