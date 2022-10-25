https://ria.ru/20221025/gastroli-1826693074.html

Большой театр отправится на гастроли в Минск

Большой театр отправится на гастроли в Минск - РИА Новости, 25.10.2022

Большой театр отправится на гастроли в Минск

Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:27

2022-10-25T17:27

2022-10-25T17:37

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции."Это необходимый творческий обмен — он был, есть и будет продолжаться. Действительно, между нами есть договор касательно обмена нашими артистами, он находится на замечательном, рабочем уровне. Это не договор, подписанный для галочки или прессы, а подписанный для реального сотрудничества", — добавил он.ГАБТ отправится в Минск с балетом и оперой, но названия постановок Урин не озвучил. Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене ГАБТа 25-29 октября.

https://ria.ru/20221025/teatr-1826475473.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир урин, минск, белоруссия, россия, большой театр, театр, опера, балет