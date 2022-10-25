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Большой театр отправится на гастроли в Минск - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/gastroli-1826693074.html
Большой театр отправится на гастроли в Минск
Большой театр отправится на гастроли в Минск - РИА Новости, 25.10.2022
Большой театр отправится на гастроли в Минск
Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:27
2022-10-25T17:37
культура
новости культуры
владимир урин
минск
белоруссия
россия
большой театр
театр
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции."Это необходимый творческий обмен — он был, есть и будет продолжаться. Действительно, между нами есть договор касательно обмена нашими артистами, он находится на замечательном, рабочем уровне. Это не договор, подписанный для галочки или прессы, а подписанный для реального сотрудничества", — добавил он.ГАБТ отправится в Минск с балетом и оперой, но названия постановок Урин не озвучил. Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене ГАБТа 25-29 октября.
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новости культуры, владимир урин, минск, белоруссия, россия, большой театр, театр, опера, балет
Культура, Новости культуры, Владимир Урин, Минск, Белоруссия, Россия, Большой театр, Театр, Опера, Балет
17:27 25.10.2022 (обновлено: 17:37 25.10.2022)
 
Большой театр отправится на гастроли в Минск

Большой театр отправится на гастроли в Минск в 2023 году, заявил гендиректор Владимир Урин

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции.
"Это необходимый творческий обмен — он был, есть и будет продолжаться. Действительно, между нами есть договор касательно обмена нашими артистами, он находится на замечательном, рабочем уровне. Это не договор, подписанный для галочки или прессы, а подписанный для реального сотрудничества", — добавил он.
ГАБТ отправится в Минск с балетом и оперой, но названия постановок Урин не озвучил.
Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене ГАБТа 25-29 октября.
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:45Культура
Большой театр Белоруссии выступит с гастролями в Москве
 
КультураНовости культурыВладимир УринМинскБелоруссияРоссияБольшой театрТеатрОпераБалет
 
 
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