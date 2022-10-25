https://ria.ru/20221025/gastroli-1826693074.html
Большой театр отправится на гастроли в Минск
Большой театр отправится на гастроли в Минск - РИА Новости, 25.10.2022
Большой театр отправится на гастроли в Минск
Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:27
2022-10-25T17:27
2022-10-25T17:37
культура
новости культуры
владимир урин
минск
белоруссия
россия
большой театр
театр
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции."Это необходимый творческий обмен — он был, есть и будет продолжаться. Действительно, между нами есть договор касательно обмена нашими артистами, он находится на замечательном, рабочем уровне. Это не договор, подписанный для галочки или прессы, а подписанный для реального сотрудничества", — добавил он.ГАБТ отправится в Минск с балетом и оперой, но названия постановок Урин не озвучил. Гастроли Большого театра Белоруссии пройдут на исторической сцене ГАБТа 25-29 октября.
https://ria.ru/20221025/teatr-1826475473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир урин, минск, белоруссия, россия, большой театр, театр, опера, балет
Культура, Новости культуры, Владимир Урин, Минск, Белоруссия, Россия, Большой театр, Театр, Опера, Балет
17:27 25.10.2022 (обновлено: 17:37 25.10.2022)
Большой театр отправится на гастроли в Минск
Большой театр отправится на гастроли в Минск в 2023 году, заявил гендиректор Владимир Урин
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большой театр отправится на гастроли в Минск в ноябре 2023 года, сказал гендиректор театра Владимир Урин на пресс-конференции.
"Это необходимый творческий обмен — он был, есть и будет продолжаться. Действительно, между нами есть договор касательно обмена нашими артистами, он находится на замечательном, рабочем уровне. Это не договор, подписанный для галочки или прессы, а подписанный для реального сотрудничества", — добавил он.
ГАБТ отправится в Минск с балетом и оперой, но названия постановок Урин не озвучил.
Гастроли Большого театра Белоруссии
пройдут на исторической сцене ГАБТа 25-29 октября.