https://ria.ru/20221025/garantii-1826669158.html

МСП Банк: банковские гарантии - важный инструмент помощи малому бизнесу

МСП Банк: банковские гарантии - важный инструмент помощи малому бизнесу - РИА Новости, 25.10.2022

МСП Банк: банковские гарантии - важный инструмент помощи малому бизнесу

Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда деньги нужны прямо сейчас (например, намечается выгодный контракт или нужно внести залог... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:00

2022-10-25T16:00

2022-10-25T16:11

экономика

россия

мсп банк

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда деньги нужны прямо сейчас (например, намечается выгодный контракт или нужно внести залог за выигранный тендер), а ближайшее поступление средств ожидается лишь через некоторое время. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, когда быстрый вывод денег из оборота невозможен, так как это нарушит бизнес-процессы, а кредит слишком дорог или для его получения не хватает залога. И здесь на помощь приходит инструмент банковских гарантий.Выдавая клиенту (принципалу) гарантию, банк (гарант) берет на себя обязательство погасить его долг перед третьим лицом (бенефициаром) в случае, если клиент по каким-то причинам сам не сможет этого сделать. За эту услугу банк берет определенную комиссию.Как работают гарантииОсновными видами гарантий являются гарантии исполнения контракта (в том числе, гарантия авансового платежа), а также тендерные гарантии.Например, некий предприниматель намерен закупить новое оборудование для расширения производства, надеясь получить деньги на оплату заказа уже после запуска этого оборудования. Он просит отсрочки платежа у поставщика, предоставляя ему выданную банком гарантию. В этом случае поставщик защищен, так как получит свои деньги в любом случае, даже если у контрагента что-то не заладится. В свою очередь, первый предприниматель, получает возможность расширить бизнес, не прибегая к прямому кредитованию. Банк же имеет вознаграждение в виде комиссии.Гарантия по договору может работать и в обратную сторону: банк гарантирует бенефициару выплату неустойки в том случае, если принципал не выполнит обязательства по поставке товара, оказанию услуг или выполнению работ.Еще одним видом гарантий по договору является гарантия возврата авансового платежа. В случае, если заказчик выплатил исполнителю аванс, а тот не исполнил условия договора, аванс заказчику возвращает банк, требуя затем возмещения издержек у недобросовестного исполнителя.По мере развития системы госзакупок все более востребованными становятся гарантии исполнения контракта, которые помогают малому и среднему бизнесу боле активно участвовать в поставках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Согласно законодательству, победитель тендера по госзакупкам обязан внести довольно большой обеспечительный взнос, гарантирующий заказчику своевременное и качественное исполнение контракта. Между тем, фирме-поставщику невыгодно изымать такую сумму из оборота, и вместо нее он предоставляет банковскую гарантию, покрывающую его обязательства перед заказчиком. Отдельный вид гарантий – гарантии, обеспечивающие участие поставщика в тендере и исключающие риск потери денежных средств заказчиком в случае не заключения контракта (со стороны победителя тендера) по результатам победы.Популярный инструментДинамика последних лет показывает неуклонный рост популярности банковских гарантий среди субъектов МСП, в том числе и среди самозанятых, рассказал РИА Новости директор направления МСП Банка Бронислав Биран.МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, является единственным в России специализированным банком по поддержке малого и среднего предпринимательства. В том числе, банк активно поддерживает субъектов МСП, являющихся исполнителями договоров по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, подчеркнул специалист банка.Как отмечает председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, темпы прироста портфеля гарантий в текущем году увеличились до 10% по сравнению с 6-8% в предыдущие периоды.Он добавил, что дополнительные возможности для развития рынка гарантий в нынешних непростых условиях обеспечивает государство, предусмотревшее субсидии российским кредитным организациям. Такие субсидии позволяют банкам снижать комиссию по гарантиям для некоторых отраслей промышленности и торговли.Отдельным постановлением правительство предоставило специальные субсидии на выполнение обязательств по независимым гарантиям федеральному институту поддержки малого и среднего предпринимательства - Корпорации МСП (КМСП). Эта мера, предусмотренная федеральным проектом по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, призвана помочь бизнесу исполнять обязательства по кредитным договорам до 2024 года.

https://ria.ru/20221022/biznes-1825930748.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, мсп банк