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Конфликт на Украине усугубил ситуацию в энергетике, заявила премьер Италии - РИА Новости, 25.10.2022
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Конфликт на Украине усугубил ситуацию в энергетике, заявила премьер Италии
Конфликт на Украине усугубил ситуацию в энергетике, заявила премьер Италии - РИА Новости, 25.10.2022
Конфликт на Украине усугубил ситуацию в энергетике, заявила премьер Италии
Новый премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что конфликт на Украине усугубил уже тяжелую ситуацию в энергетике, угрожая закрытием многих компаний. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:26
2022-10-25T16:26
в мире
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италия
энергетика
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РИМ, 25 окт – РИА Новости. Новый премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что конфликт на Украине усугубил уже тяжелую ситуацию в энергетике, угрожая закрытием многих компаний."Война усугубила и без того очень тяжелую ситуацию, вызванную удорожанием энергии и топлива. Это непосильные расходы для многих компаний, которые могут быть вынуждены закрыться и уволить своих работников, а также для миллионов семей, которые больше не в состоянии справляться с растущими счетами", - заявила она, выступая в Палате депутатов национального парламента с программной речью в преддверии голосования по вопросу о доверии новому правительству.Говоря об украинском кризисе, Мелони заявила, что Рим останется надежным партнером НАТО, выступая против российской "военной агрессии" на Украине."Но ошибается тот, кто считает, что можно обменять свободу украинцев на наше спокойствие. Поддаться шантажу (Владимира) Путина по энергии не решит проблему, а усложнит ее, открыв путь новым требованиям и шантажу, с дальнейшим повышением стоимости энергии", - сказала Мелони.Она подчеркнула, что поддержка Украины и приверженность линии НАТО является "лучшим способом защитить национальные интересы" Италии."Только Италия, уважающая свои обязательства, может иметь авторитет, чтобы требовать на европейском и западном уровнях, чтобы тяготы международного кризиса были разделены наиболее сбалансированным образом", - заявила она, выступая в Палате депутатов национального парламента в преддверии голосования по вопросу о доверии новому правительству.По оценкам ассоциации итальянских предпринимателей Confcommercio, рост энерготарифов и инфляция угрожает закрытием порядка 120 тысяч итальянских компаний, с потерей 370 тысяч рабочих мест. Потери от энергокризиса ощутили 355 тысяч предприятий, которые предоставляют работу 3,4 миллиона человек, сообщил Национальный институт статистики Istat.
https://ria.ru/20221025/energoresursy-1826622532.html
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в мире, украина, италия, энергетика, россия
В мире, Украина, Италия, Энергетика, Россия
16:26 25.10.2022
 
Конфликт на Украине усугубил ситуацию в энергетике, заявила премьер Италии

Премьер Италии Мелони: конфликт на Украине усугубил уже тяжелую ситуацию в энергетике

© AFP 2022 / Alberto PizzoliПремьер Италии Джорджа Мелони
Премьер Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli
Премьер Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 25 окт – РИА Новости. Новый премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что конфликт на Украине усугубил уже тяжелую ситуацию в энергетике, угрожая закрытием многих компаний.
"Война усугубила и без того очень тяжелую ситуацию, вызванную удорожанием энергии и топлива. Это непосильные расходы для многих компаний, которые могут быть вынуждены закрыться и уволить своих работников, а также для миллионов семей, которые больше не в состоянии справляться с растущими счетами", - заявила она, выступая в Палате депутатов национального парламента с программной речью в преддверии голосования по вопросу о доверии новому правительству.
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Говоря об украинском кризисе, Мелони заявила, что Рим останется надежным партнером НАТО, выступая против российской "военной агрессии" на Украине.
"Но ошибается тот, кто считает, что можно обменять свободу украинцев на наше спокойствие. Поддаться шантажу (Владимира) Путина по энергии не решит проблему, а усложнит ее, открыв путь новым требованиям и шантажу, с дальнейшим повышением стоимости энергии", - сказала Мелони.
Она подчеркнула, что поддержка Украины и приверженность линии НАТО является "лучшим способом защитить национальные интересы" Италии.
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"Только Италия, уважающая свои обязательства, может иметь авторитет, чтобы требовать на европейском и западном уровнях, чтобы тяготы международного кризиса были разделены наиболее сбалансированным образом", - заявила она, выступая в Палате депутатов национального парламента в преддверии голосования по вопросу о доверии новому правительству.
По оценкам ассоциации итальянских предпринимателей Confcommercio, рост энерготарифов и инфляция угрожает закрытием порядка 120 тысяч итальянских компаний, с потерей 370 тысяч рабочих мест. Потери от энергокризиса ощутили 355 тысяч предприятий, которые предоставляют работу 3,4 миллиона человек, сообщил Национальный институт статистики Istat.
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