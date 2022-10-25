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ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/donbass-1826613861.html
ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Минеральное, Каштановое и Макеевку, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:40
2022-10-25T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Минеральное, Каштановое и Макеевку, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.30 (совпадает с мск) населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.41 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.53 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.15 населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Горловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
13:40 25.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное, Каштановое и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке.
Осколки украинских снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Минеральное, Каштановое и Макеевку, выпустив в общей сложности 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.30 (совпадает с мск) населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.41 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.53 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.15 населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.15 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Горловка и Петровский район Донецка, по ним было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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