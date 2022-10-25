Белоруссия сохранит порядок выплат долга недружественным странам
Минфин Белоруссии: страна сохранит порядок выплат внешнего долга недружественным странам
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Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Белоруссия в 2023 году сохранит порядок выплат внешнего долга недружественным странам, сообщил во вторник журналистам министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Что касается выплат по внешнему долгу в следующем году, то для наших недружественных коллег сохранится тот временный порядок, который существует сегодня. Пока с национального банка санкции не снимут, возможности оплаты ограничены, так что это не по нашей линии. Что касается наших российских и китайских коллег, то мы с ними работаем. Думаем, что частично рефинансируем долг на российском рынке. Частично вопросы платежей по долгу решены с РФ в текущем году, часть средств перенесена на более поздние сроки", - цитирует Селиверстова информагентство Белта.
Кроме того, договор между Белоруссией и РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам - решил для Белоруссии вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.
"Мы в рамках гармонизации налогового законодательства будем получать, как и в России, обратный акциз на нефть. Это нам даст дополнительные недолговые источники для бюджета уже с 1 января. Обратный акциз будет приходить где-то на сумму 1,7 миллиарда белорусских рублей (около 700 миллионов долларов ред.)", - пояснил глава минфина Белоруссии.