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Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье

Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2022

Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье

Новые низкопольные автобусы класса НЕФАЗ 52.40.5299 и МАЗ-303065 успешно прошли тестирование в Подмосковье. Испытания проводились Мострансавто совместно с... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:53

2022-10-25T16:53

2022-10-25T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые низкопольные автобусы класса НЕФАЗ 52.40.5299 и МАЗ-303065 успешно прошли тестирование в Подмосковье. Испытания проводились Мострансавто совместно с Минтрансом, сообщил телеканал "360".Тестирование транспортных средств начали еще в апреле 2022 года. Тогда специалисты начали исследовать работу МАЗ-303065. НЕФАЗ 52.40.5299 появился на дорогах Подмосковья в июле. По итогам тестирования удалось установить, что автобусы отвечают всем современным требованиям. Они обладают высокой надежностью, просты в управлении. За время тестирования на них проехались около 50 тысяч человек.При этом автобус класса НЕФАЗ 52.40.5299 одновременно может перевозить 111 человек, оборудован 29 местами для сидения, в нем установлены двойные окна, камеры, системы климат-контроля.В МАЗ-303065 могут ехать 98 человек, с учетом того что в салоне размещено 27 сидячих мест. Пассажиры во время поездки смогут зарядить в транспортных средствах мобильный телефон.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)