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Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2022
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Новости Подмосковья
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Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье
Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2022
Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье
Новые низкопольные автобусы класса НЕФАЗ 52.40.5299 и МАЗ-303065 успешно прошли тестирование в Подмосковье. Испытания проводились Мострансавто совместно с... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:53
2022-10-25T16:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые низкопольные автобусы класса НЕФАЗ 52.40.5299 и МАЗ-303065 успешно прошли тестирование в Подмосковье. Испытания проводились Мострансавто совместно с Минтрансом, сообщил телеканал "360".Тестирование транспортных средств начали еще в апреле 2022 года. Тогда специалисты начали исследовать работу МАЗ-303065. НЕФАЗ 52.40.5299 появился на дорогах Подмосковья в июле. По итогам тестирования удалось установить, что автобусы отвечают всем современным требованиям. Они обладают высокой надежностью, просты в управлении. За время тестирования на них проехались около 50 тысяч человек.При этом автобус класса НЕФАЗ 52.40.5299 одновременно может перевозить 111 человек, оборудован 29 местами для сидения, в нем установлены двойные окна, камеры, системы климат-контроля.В МАЗ-303065 могут ехать 98 человек, с учетом того что в салоне размещено 27 сидячих мест. Пассажиры во время поездки смогут зарядить в транспортных средствах мобильный телефон.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:53 25.10.2022
 

Тестирование новых низкопольных автобусов завершилось в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевНовый автобус марки НефАЗ
Новый автобус марки НефАЗ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые низкопольные автобусы класса НЕФАЗ 52.40.5299 и МАЗ-303065 успешно прошли тестирование в Подмосковье. Испытания проводились Мострансавто совместно с Минтрансом, сообщил телеканал "360".
Тестирование транспортных средств начали еще в апреле 2022 года. Тогда специалисты начали исследовать работу МАЗ-303065. НЕФАЗ 52.40.5299 появился на дорогах Подмосковья в июле. По итогам тестирования удалось установить, что автобусы отвечают всем современным требованиям. Они обладают высокой надежностью, просты в управлении. За время тестирования на них проехались около 50 тысяч человек.
При этом автобус класса НЕФАЗ 52.40.5299 одновременно может перевозить 111 человек, оборудован 29 местами для сидения, в нем установлены двойные окна, камеры, системы климат-контроля.
В МАЗ-303065 могут ехать 98 человек, с учетом того что в салоне размещено 27 сидячих мест. Пассажиры во время поездки смогут зарядить в транспортных средствах мобильный телефон.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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