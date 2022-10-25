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Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных
Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных
Ветераны подразделения антитеррора "Альфа" участвуют в подготовке мобилизованных, заявил во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной 30-летию Международной РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:36
2022-10-25T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ветераны подразделения антитеррора "Альфа" участвуют в подготовке мобилизованных, заявил во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной 30-летию Международной ассоциации ветеранов "Альфы", президент организации Герой России Валерий Канакин."Непосредственно на месте, может быть, не так освещается, но принимают участие (ветераны "Альфы"), да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы еще могли быть полезны поделиться своими знаниями и опытом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.В свою очередь вице-президент Международной ассоциации "Альфа" Александр Репин добавил, что сегодня организация также реализует программу помощи спецназовцам и представителям других силовых структур, задействованных в СВО, в рамках которых им передаются медикаменты и предметы первой необходимости."Оказываем помощь госпиталям, где лечатся наши раненые и тяжелораненые, обеспечиваем их разными средствами передвижения: носилками, колясками, памперсами, водой, жидким питанием. Чем можем, тем и помогаем, эту работу мы будем продолжать и дальше. &lt;…&gt; Люди откликаются, потому что, чего греха таить, вы и сами знаете, что такая ситуация сложилась, много чего на данный момент не хватает", - рассказал ветеран антитеррора.Мероприятие прошло в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Украина
13:36 25.10.2022 (обновлено: 13:59 25.10.2022)
 
Ветеранов спецназа "Альфа" привлекли к подготовке мобилизованных

Герой России Канакин заявил, что ветераны подразделения "Альфа" готовят мобилизованных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ветераны подразделения антитеррора "Альфа" участвуют в подготовке мобилизованных, заявил во вторник в ходе пресс-конференции, посвященной 30-летию Международной ассоциации ветеранов "Альфы", президент организации Герой России Валерий Канакин.
"Непосредственно на месте, может быть, не так освещается, но принимают участие (ветераны "Альфы"), да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы еще могли быть полезны поделиться своими знаниями и опытом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
В свою очередь вице-президент Международной ассоциации "Альфа" Александр Репин добавил, что сегодня организация также реализует программу помощи спецназовцам и представителям других силовых структур, задействованных в СВО, в рамках которых им передаются медикаменты и предметы первой необходимости.
"Оказываем помощь госпиталям, где лечатся наши раненые и тяжелораненые, обеспечиваем их разными средствами передвижения: носилками, колясками, памперсами, водой, жидким питанием. Чем можем, тем и помогаем, эту работу мы будем продолжать и дальше. <…> Люди откликаются, потому что, чего греха таить, вы и сами знаете, что такая ситуация сложилась, много чего на данный момент не хватает", - рассказал ветеран антитеррора.
Мероприятие прошло в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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