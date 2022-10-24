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Авиакомпания выплатит пассажиру 10 000 рублей за сломанное колесо чемодана - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
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Авиакомпания выплатит пассажиру 10 000 рублей за сломанное колесо чемодана
Авиакомпания выплатит пассажиру 10 000 рублей за сломанное колесо чемодана - РИА Новости, 24.10.2022
Авиакомпания выплатит пассажиру 10 000 рублей за сломанное колесо чемодана
Мировой судья в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию "Уральские авиалинии" выплатить пассажиру более 10 тысяч рублей за сломанное колесо его чемодана, тогда как РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:28
2022-10-24T20:28
туризм
происшествия
санкт-петербург
калининград
уральские авиалинии
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию "Уральские авиалинии" выплатить пассажиру более 10 тысяч рублей за сломанное колесо его чемодана, тогда как в досудебном порядке авиакомпания оценила этот ущерб в 600 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Истец Алексей Киселев 23 марта летел из Калининграда в Петербург, при получении багажа он увидел, что у его чемодана отломано колесо. Зафиксировав это повреждение документально, он обратился к авиакомпании за возмещением ущерба, "Уральские авиалинии" оценили его в 600 рублей."Киселев не согласился, получил 600 рублей от авиакомпании и пришел в суд. Истец ссылался на то, что каких-либо данных о происхождении возмещенной суммы, а также избранной системы подсчета и формуле ответчиком не представлено. Кроме того, АО АК "Уральские авиалинии" не предпринято действий по определению средней цены на аналогичный товар", - отмечают в пресс-службе судов.Киселев указал, что он вместе с семьей вынужден был потратить почти час на оформление акта о повреждении чемодана, что негативно отразилось на грудном ребенке."Суд взыскал с АО "Уральские авиалинии" в пользу Киселева денежную сумму в размере 4 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 243, 4 рубля, штраф в размере 3,621 тысячи рублей, судебные расходы… и государственную пошлину", - информирует судебная пресс-служба.
https://ria.ru/20221024/anapa-1826243973.html
https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html
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происшествия, санкт-петербург, калининград, уральские авиалинии, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Санкт-Петербург, Калининград, Уральские авиалинии, Туризм, Новости - Туризм
20:28 24.10.2022
 
Авиакомпания выплатит пассажиру 10 000 рублей за сломанное колесо чемодана

"Уральские авиалинии" выплатят пассажиру более 10 000 рублей за сломанное колесо чемодана

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир в аэропорту. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Мировой судья в Санкт-Петербурге обязал авиакомпанию "Уральские авиалинии" выплатить пассажиру более 10 тысяч рублей за сломанное колесо его чемодана, тогда как в досудебном порядке авиакомпания оценила этот ущерб в 600 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Истец Алексей Киселев 23 марта летел из Калининграда в Петербург, при получении багажа он увидел, что у его чемодана отломано колесо. Зафиксировав это повреждение документально, он обратился к авиакомпании за возмещением ущерба, "Уральские авиалинии" оценили его в 600 рублей.
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"Киселев не согласился, получил 600 рублей от авиакомпании и пришел в суд. Истец ссылался на то, что каких-либо данных о происхождении возмещенной суммы, а также избранной системы подсчета и формуле ответчиком не представлено. Кроме того, АО АК "Уральские авиалинии" не предпринято действий по определению средней цены на аналогичный товар", - отмечают в пресс-службе судов.
Киселев указал, что он вместе с семьей вынужден был потратить почти час на оформление акта о повреждении чемодана, что негативно отразилось на грудном ребенке.
"Суд взыскал с АО "Уральские авиалинии" в пользу Киселева денежную сумму в размере 4 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 243, 4 рубля, штраф в размере 3,621 тысячи рублей, судебные расходы… и государственную пошлину", - информирует судебная пресс-служба.
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