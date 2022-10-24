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Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы - РИА Новости, 24.10.2022
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Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы
Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы - РИА Новости, 24.10.2022
Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы
Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании после избрания экс-главы минфина Риши Сунака премьером страны призвала провести всеобщие выборы уже сейчас. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:49
2022-10-24T17:49
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании после избрания экс-главы минфина Риши Сунака премьером страны призвала провести всеобщие выборы уже сейчас.Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже призвала Сунака провести досрочные всеобщие выборы."Британия не голосовала за него. Британия больше не может позволить себе (правление - ред.) Консервативной партии. Всеобщие выборы сейчас", - говорится в видео, опубликованном в Twitter партии.Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентября на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
17:49 24.10.2022
 
Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы

Оппозиционная Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании после избрания экс-главы минфина Риши Сунака премьером страны призвала провести всеобщие выборы уже сейчас.
Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже призвала Сунака провести досрочные всеобщие выборы.
"Британия не голосовала за него. Британия больше не может позволить себе (правление - ред.) Консервативной партии. Всеобщие выборы сейчас", - говорится в видео, опубликованном в Twitter партии.
Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентября на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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