Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы
Оппозиционная Лейбористская партия Британии призвала провести всеобщие выборы
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании после избрания экс-главы минфина Риши Сунака премьером страны призвала провести всеобщие выборы уже сейчас.
Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Первый министр Шотландии Никола Стерджен уже призвала Сунака провести досрочные всеобщие выборы.
"Британия не голосовала за него. Британия больше не может позволить себе (правление - ред.) Консервативной партии. Всеобщие выборы сейчас", - говорится в видео, опубликованном в Twitter партии.
Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентября на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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