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Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники - РИА Новости, 24.10.2022
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Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники
Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники - РИА Новости, 24.10.2022
Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники
Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:06
2022-10-24T17:07
россия
безопасность
дмитрий медведев
владимир путин
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" — отметил он.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
украина
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россия, безопасность, дмитрий медведев, владимир путин, украина, луганская народная республика
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Украина, Луганская Народная Республика
16:06 24.10.2022 (обновлено: 17:07 24.10.2022)
 
Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники

Медведев заявил о кратном увеличении выпуска всех видов вооружений в России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" — отметил он.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
РоссияБезопасностьДмитрий МедведевВладимир ПутинУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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