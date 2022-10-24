16:06 24.10.2022 (обновлено: 17:07 24.10.2022)
Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники
Медведев заявил о кратном увеличении выпуска всех видов вооружений в России
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" — отметил он.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.