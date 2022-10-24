https://ria.ru/20221024/vooruzhenie-1826317721.html

Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники

Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники - РИА Новости, 24.10.2022

Медведев заявил о кратном увеличении производства военной техники

Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:06

2022-10-24T16:06

2022-10-24T17:07

россия

безопасность

дмитрий медведев

владимир путин

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Выпуск вооружений и специальной техники в России вырос в несколько раз, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" — отметил он.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушены 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, безопасность, дмитрий медведев, владимир путин, украина, луганская народная республика