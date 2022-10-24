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Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае" - РИА Новости, 24.10.2022
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Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае"
Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае" - РИА Новости, 24.10.2022
Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае"
Структура мировой политики изменилась настолько, что значимые страны больше не будут принимать чье бы то ни было доминирование, говорится в ежегодном докладе... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:30
2022-10-24T10:30
в мире
китай
сша
великобритания
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Структура мировой политики изменилась настолько, что значимые страны больше не будут принимать чье бы то ни было доминирование, говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".По мнению авторов доклада "Мир без сверхдержав", предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, "весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка". В таких условиях важнейшим становится вопрос о том, как обеспечить сбалансированное функционирование международной системы, в отсутствие "гегемона и иерархии"."Особенность момента состоит в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников, по сути, уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте. В результате мощная машина, созданная для "правильного" (в интересах гегемона) распределения благ и (всё-таки) содействия развитию, превратилась в механизм наказания претендентов на мировую власть или просто недовольных", - говорится в докладе.Авторы считают, что "такое нецелевое использование ведёт к ускоренному износу системы, и блокирует перспективы её трансформации во что-то соответствующее новым временам". В докладе отмечается, что "простая замена "оператора", как это случалось в прежние века, например, Соединённые Штаты вместо Великобритании, сейчас не поможет.С одной стороны, новым таким центром мог бы гипотетически стать Китай, считают авторы доклада, но этому есть несколько препятствий.Тем не менее, подчёркивают авторы доклада, "необходимость международного переустройства крайне остра".
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в мире, китай, сша, великобритания, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Китай, США, Великобритания, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
10:30 24.10.2022
 
Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае"

Доклад "Валдая": мир изменился так, что больше не принимает доминирование одной страны

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Структура мировой политики изменилась настолько, что значимые страны больше не будут принимать чье бы то ни было доминирование, говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".
По мнению авторов доклада "Мир без сверхдержав", предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, "весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка". В таких условиях важнейшим становится вопрос о том, как обеспечить сбалансированное функционирование международной системы, в отсутствие "гегемона и иерархии".
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"Особенность момента состоит в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников, по сути, уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте. В результате мощная машина, созданная для "правильного" (в интересах гегемона) распределения благ и (всё-таки) содействия развитию, превратилась в механизм наказания претендентов на мировую власть или просто недовольных", - говорится в докладе.
Авторы считают, что "такое нецелевое использование ведёт к ускоренному износу системы, и блокирует перспективы её трансформации во что-то соответствующее новым временам". В докладе отмечается, что "простая замена "оператора", как это случалось в прежние века, например, Соединённые Штаты вместо Великобритании, сейчас не поможет.
С одной стороны, новым таким центром мог бы гипотетически стать Китай, считают авторы доклада, но этому есть несколько препятствий.
"Во-первых, уступать своё место Пекину нынешний лидер категорически не намерен, и вся подконтрольная ему система, прежде всего финансово-экономическая, будет нацелена на противодействие этому. Во-вторых, КНР, кажется, совсем не готова и не собирается брать на себя бремя и риски. В-третьих, и это самое главное, структура мировой политики изменилась так, что принимать чьё бы то ни было доминирование значимые государства просто не будут", - говорится в документе.
Тем не менее, подчёркивают авторы доклада, "необходимость международного переустройства крайне остра".
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 00:59
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
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