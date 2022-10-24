Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае"
Доклад "Валдая": мир изменился так, что больше не принимает доминирование одной страны
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Структура мировой политики изменилась настолько, что значимые страны больше не будут принимать чье бы то ни было доминирование, говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".
По мнению авторов доклада "Мир без сверхдержав", предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, "весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка". В таких условиях важнейшим становится вопрос о том, как обеспечить сбалансированное функционирование международной системы, в отсутствие "гегемона и иерархии".
"Особенность момента состоит в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников, по сути, уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте. В результате мощная машина, созданная для "правильного" (в интересах гегемона) распределения благ и (всё-таки) содействия развитию, превратилась в механизм наказания претендентов на мировую власть или просто недовольных", - говорится в докладе.
Авторы считают, что "такое нецелевое использование ведёт к ускоренному износу системы, и блокирует перспективы её трансформации во что-то соответствующее новым временам". В докладе отмечается, что "простая замена "оператора", как это случалось в прежние века, например, Соединённые Штаты вместо Великобритании, сейчас не поможет.
С одной стороны, новым таким центром мог бы гипотетически стать Китай, считают авторы доклада, но этому есть несколько препятствий.
"Во-первых, уступать своё место Пекину нынешний лидер категорически не намерен, и вся подконтрольная ему система, прежде всего финансово-экономическая, будет нацелена на противодействие этому. Во-вторых, КНР, кажется, совсем не готова и не собирается брать на себя бремя и риски. В-третьих, и это самое главное, структура мировой политики изменилась так, что принимать чьё бы то ни было доминирование значимые государства просто не будут", - говорится в документе.
Тем не менее, подчёркивают авторы доклада, "необходимость международного переустройства крайне остра".
Вчера, 00:59Международный дискуссионный клуб "Валдай"