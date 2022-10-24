https://ria.ru/20221024/valday-1826185338.html

Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае"

Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае" - РИА Новости, 24.10.2022

Мир больше не принимает доминирование одной страны, заявили на "Валдае"

Структура мировой политики изменилась настолько, что значимые страны больше не будут принимать чье бы то ни было доминирование, говорится в ежегодном докладе... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:30

2022-10-24T10:30

2022-10-24T10:30

в мире

китай

сша

великобритания

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Структура мировой политики изменилась настолько, что значимые страны больше не будут принимать чье бы то ни было доминирование, говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".По мнению авторов доклада "Мир без сверхдержав", предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами и, "весьма вероятно, военными столкновениями, неизбежными в процессе формирования нового международного порядка". В таких условиях важнейшим становится вопрос о том, как обеспечить сбалансированное функционирование международной системы, в отсутствие "гегемона и иерархии"."Особенность момента состоит в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников, по сути, уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте. В результате мощная машина, созданная для "правильного" (в интересах гегемона) распределения благ и (всё-таки) содействия развитию, превратилась в механизм наказания претендентов на мировую власть или просто недовольных", - говорится в докладе.Авторы считают, что "такое нецелевое использование ведёт к ускоренному износу системы, и блокирует перспективы её трансформации во что-то соответствующее новым временам". В докладе отмечается, что "простая замена "оператора", как это случалось в прежние века, например, Соединённые Штаты вместо Великобритании, сейчас не поможет.С одной стороны, новым таким центром мог бы гипотетически стать Китай, считают авторы доклада, но этому есть несколько препятствий.Тем не менее, подчёркивают авторы доклада, "необходимость международного переустройства крайне остра".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823231357.html

https://ria.ru/20221024/valday-1825802421.html

китай

сша

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, великобритания, международный дискуссионный клуб "валдай"