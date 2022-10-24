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Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии - РИА Новости, 24.10.2022
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Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии
Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии - РИА Новости, 24.10.2022
Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о том, что вахтовика из Якутии обманул работодатель в Сургуте, сообщает региональное... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:45
2022-10-24T12:45
происшествия
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ханты-мансийский автономный округ
республика саха (якутия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о том, что вахтовика из Якутии обманул работодатель в Сургуте, сообщает региональное надзорное ведомство."Прокуратурой Сургута организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав вахтовика из Сургута – жителя республики Саха (Якутия). В рамках проводимой проверки устанавливаются причины допускаемых нарушений", – говорится в сообщении.История о нарушениях трудовых прав 63-летнего жителя Якутии стала популярной в сети в минувшую пятницу. Журналисты местных СМИ рассказывали, что "дедушка из Якутии остался без денег после двух месяцев работы на вахте в Сургуте" - вероятно, работодатель выгнал его, не заплатив ни копейки. Вахтовик пешком отправился домой в Якутию, якобы его путешествие длится уже 1,5 месяца. Некоторые водители, встречающие мужчину по дороге, довозят его до ближайшего населенного пункта, кормят и оплачивают ночлег, пишут СМИ.В субботу СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу кратко сообщало, что ведомство организовало проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, история находится на контроле центрального аппарата СК.
https://ria.ru/20221024/plennye-1826212541.html
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сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
республика саха (якутия)
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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), россия, ханты-мансийский автономный округ, республика саха (якутия)
Происшествия, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия)
12:45 24.10.2022
 
Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии

В Сургуте СК и прокуратура заинтересовались историей обманутого якутского вахтовика

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о том, что вахтовика из Якутии обманул работодатель в Сургуте, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Прокуратурой Сургута организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав вахтовика из Сургута – жителя республики Саха (Якутия). В рамках проводимой проверки устанавливаются причины допускаемых нарушений", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 11:31Специальная военная операция на Украине
СК расследует условия содержания военнопленных из ДНР на Украине
История о нарушениях трудовых прав 63-летнего жителя Якутии стала популярной в сети в минувшую пятницу. Журналисты местных СМИ рассказывали, что "дедушка из Якутии остался без денег после двух месяцев работы на вахте в Сургуте" - вероятно, работодатель выгнал его, не заплатив ни копейки. Вахтовик пешком отправился домой в Якутию, якобы его путешествие длится уже 1,5 месяца. Некоторые водители, встречающие мужчину по дороге, довозят его до ближайшего населенного пункта, кормят и оплачивают ночлег, пишут СМИ.
В субботу СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу кратко сообщало, что ведомство организовало проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, история находится на контроле центрального аппарата СК.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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ПроисшествияСургутСледственный комитет России (СК РФ)РоссияХанты-Мансийский автономный округРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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