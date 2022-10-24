https://ria.ru/20221024/vakhtovik-1826237838.html

Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии

Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии - РИА Новости, 24.10.2022

Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о том, что вахтовика из Якутии обманул работодатель в Сургуте, сообщает региональное... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:45

2022-10-24T12:45

2022-10-24T12:45

происшествия

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ханты-мансийский автономный округ

республика саха (якутия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о том, что вахтовика из Якутии обманул работодатель в Сургуте, сообщает региональное надзорное ведомство."Прокуратурой Сургута организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав вахтовика из Сургута – жителя республики Саха (Якутия). В рамках проводимой проверки устанавливаются причины допускаемых нарушений", – говорится в сообщении.История о нарушениях трудовых прав 63-летнего жителя Якутии стала популярной в сети в минувшую пятницу. Журналисты местных СМИ рассказывали, что "дедушка из Якутии остался без денег после двух месяцев работы на вахте в Сургуте" - вероятно, работодатель выгнал его, не заплатив ни копейки. Вахтовик пешком отправился домой в Якутию, якобы его путешествие длится уже 1,5 месяца. Некоторые водители, встречающие мужчину по дороге, довозят его до ближайшего населенного пункта, кормят и оплачивают ночлег, пишут СМИ.В субботу СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу кратко сообщало, что ведомство организовало проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, история находится на контроле центрального аппарата СК.

https://ria.ru/20221024/plennye-1826212541.html

https://ria.ru/20221024/srok-1826211128.html

сургут

россия

ханты-мансийский автономный округ

республика саха (якутия)

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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), россия, ханты-мансийский автономный округ, республика саха (якутия)