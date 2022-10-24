Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ
"Страна.ua": суд в Киеве выберет меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Богуславу
© Фото : Служба безпеки УкраїниЗадержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
© Фото : Служба безпеки України
Задержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу суд в Киеве выберет в понедельник, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сегодня руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу вынесут меру пресечения в одном из судов Киева", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
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Издание добавило, что прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) будут требовать для Богуслава взятие под стражу без альтернативы залога. Место и время судебного заседания держат в секрете из соображений безопасности.
СБУ выдвинула Богуславу подозрение по двум статьям - "коллаборационная деятельность" и "пособничество государству-агрессору" в деле по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для РФ.
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".
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