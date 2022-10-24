Рейтинг@Mail.ru
Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826209382.html
Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ
Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.10.2022
Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ
Меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу суд в Киеве выберет в понедельник, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:26
2022-10-24T11:26
в мире
киев
россия
украина
служба безопасности украины
мотор сич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826034913_0:366:853:846_1920x0_80_0_0_7ae2177a11855c29bbb401ed6e8110c3.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу суд в Киеве выберет в понедельник, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Сегодня руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу вынесут меру пресечения в одном из судов Киева", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Издание добавило, что прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) будут требовать для Богуслава взятие под стражу без альтернативы залога. Место и время судебного заседания держат в секрете из соображений безопасности.СБУ выдвинула Богуславу подозрение по двум статьям - "коллаборационная деятельность" и "пособничество государству-агрессору" в деле по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для РФ.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".
https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html
https://ria.ru/20221023/boguslaev-1825998233.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826034913_0:336:853:976_1920x0_80_0_0_b33e2d2fb45aa9e99c29b1c7bc838873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, служба безопасности украины, мотор сич
В мире, Киев, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Мотор Сич
11:26 24.10.2022
 
Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ

"Страна.ua": суд в Киеве выберет меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Богуславу

© Фото : Служба безпеки УкраїниЗадержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ
Задержание директора Мотор Сич сотрудниками СБУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Служба безпеки України
Задержание директора "Мотор Сич" сотрудниками СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу суд в Киеве выберет в понедельник, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Сегодня руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу вынесут меру пресечения в одном из судов Киева", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 11:30
Эксперт назвал задержание СБУ главы "Мотор Сич" расправой
Издание добавило, что прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) будут требовать для Богуслава взятие под стражу без альтернативы залога. Место и время судебного заседания держат в секрете из соображений безопасности.
СБУ выдвинула Богуславу подозрение по двум статьям - "коллаборационная деятельность" и "пособничество государству-агрессору" в деле по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для РФ.
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".
Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 02:39
Украинские силовики задержали главу "Мотор Сичи" Богуслаева
 
В миреКиевРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныМотор Сич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала