https://ria.ru/20221024/ukraina-1826209382.html

Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ

Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ - РИА Новости, 24.10.2022

Суд в Киеве выберет меру пресечения главе "Мотор Сич", сообщили СМИ

Меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу суд в Киеве выберет в понедельник, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:26

2022-10-24T11:26

2022-10-24T11:26

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Меру пресечения руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу суд в Киеве выберет в понедельник, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Сегодня руководителю "Мотор Сич" Вячеславу Богуславу вынесут меру пресечения в одном из судов Киева", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Издание добавило, что прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ) будут требовать для Богуслава взятие под стражу без альтернативы залога. Место и время судебного заседания держат в секрете из соображений безопасности.СБУ выдвинула Богуславу подозрение по двум статьям - "коллаборационная деятельность" и "пособничество государству-агрессору" в деле по незаконной поставке со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для РФ.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич", а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, их подозревают в работе на РФ. СБУ утверждала, что задержанные якобы "действовали в сговоре" с представителями российского "Ростеха".

https://ria.ru/20221023/zaderzhanie-1826033180.html

https://ria.ru/20221023/boguslaev-1825998233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, служба безопасности украины, мотор сич