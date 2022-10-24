https://ria.ru/20221024/terakt-1826264339.html

В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт

В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт - РИА Новости, 24.10.2022

В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам спецслужб, предотвратившим теракт в здании ОВД в Пятигорске. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:00

2022-10-24T14:00

2022-10-24T14:00

происшествия

владимир владимиров

пятигорск

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ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам спецслужб, предотвратившим теракт в здании ОВД в Пятигорске.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства"*. Суд арестовал подозреваемых на два месяца."Спасибо сотрудникам спецслужб за точную, тихую и быструю операцию. Ваша слаженная работа каждодневно помогает охранять покой людей, защищать безопасность каждого жителя Ставрополья", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221024/terakt-1826201656.html

пятигорск

россия

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происшествия, владимир владимиров, пятигорск, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство