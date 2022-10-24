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В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт - РИА Новости, 24.10.2022
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В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт
В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт - РИА Новости, 24.10.2022
В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам спецслужб, предотвратившим теракт в здании ОВД в Пятигорске. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:00
2022-10-24T14:00
происшествия
владимир владимиров
пятигорск
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам спецслужб, предотвратившим теракт в здании ОВД в Пятигорске.Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства"*. Суд арестовал подозреваемых на два месяца."Спасибо сотрудникам спецслужб за точную, тихую и быструю операцию. Ваша слаженная работа каждодневно помогает охранять покой людей, защищать безопасность каждого жителя Ставрополья", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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пятигорск
россия
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происшествия, владимир владимиров, пятигорск, россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство
Происшествия, Владимир Владимиров, Пятигорск, Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство
14:00 24.10.2022
 
В Ставропольском крае поблагодарили силовиков за предотвращенный теракт

Губернатор Ставрополья Владимиров поблагодарил силовиков за предотвращенный теракт в ОВД

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность сотрудникам спецслужб, предотвратившим теракт в здании ОВД в Пятигорске.
Как сообщили ранее в ФСБ РФ, в Пятигорске сторонники запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* были задержаны за подготовку взрыва в городском отделе полиции. В ячейку входили граждане республик Центральной Азии, действовавшие по указанию зарубежных эмиссаров. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства"*. Суд арестовал подозреваемых на два месяца.
"Спасибо сотрудникам спецслужб за точную, тихую и быструю операцию. Ваша слаженная работа каждодневно помогает охранять покой людей, защищать безопасность каждого жителя Ставрополья", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Вид на город Пятигорск с горы Машук - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 11:13
У готовивших теракт в Пятигорске нашли 30 взрывных устройств
 
ПроисшествияВладимир ВладимировПятигорскРоссияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государство
 
 
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