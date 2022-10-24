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Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка - РИА Новости, 24.10.2022
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Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка
Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка - РИА Новости, 24.10.2022
Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка
Бывшая глава поселения в Челябинской области получила условный срок после гибели подростка в открытой трансформаторной подстанции, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:29
2022-10-24T11:29
происшествия
челябинская область
россия
сосновский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бывшая глава поселения в Челябинской области получила условный срок после гибели подростка в открытой трансформаторной подстанции, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщало СУСК, днем 10 сентября 2020 года в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками удара электротоком. По предварительным данным, подросток с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла. Было возбуждено уголовное дело.По данным прокуратуры, подсудимая не обеспечила безопасную эксплуатацию и не ограничила доступ в электроподстанцию, расположенную на расстоянии 50 метров от дома 1Б по улице Производственной. В результате подросток коснулся контакта и получил удар током."Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы Теченского сельского поселения... назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года", - говорится в сообщении.Также удовлетворен иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденной морального ущерба в размере 1 миллиона рублей, поясняется в сообщении.Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), уточняется в сообщении.Осужденная вину не признала, приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221019/vzyatka-1825130667.html
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, россия, сосновский район
Происшествия, Челябинская область, Россия, Сосновский район
11:29 24.10.2022
 
Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка

Экс-глава челябинского поселка получила условный срок за гибель подростка от удара током

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бывшая глава поселения в Челябинской области получила условный срок после гибели подростка в открытой трансформаторной подстанции, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, днем 10 сентября 2020 года в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками удара электротоком. По предварительным данным, подросток с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла. Было возбуждено уголовное дело.
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По данным прокуратуры, подсудимая не обеспечила безопасную эксплуатацию и не ограничила доступ в электроподстанцию, расположенную на расстоянии 50 метров от дома 1Б по улице Производственной. В результате подросток коснулся контакта и получил удар током.
"Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы Теченского сельского поселения... назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденной морального ущерба в размере 1 миллиона рублей, поясняется в сообщении.
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Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), уточняется в сообщении.
Осужденная вину не признала, приговор в законную силу не вступил.
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