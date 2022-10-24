https://ria.ru/20221024/srok-1826211128.html

Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка

Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка - РИА Новости, 24.10.2022

Экс-главе челябинского поселка дали условный срок из-за гибели подростка

Бывшая глава поселения в Челябинской области получила условный срок после гибели подростка в открытой трансформаторной подстанции, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:29

2022-10-24T11:29

2022-10-24T11:29

происшествия

челябинская область

россия

сосновский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Бывшая глава поселения в Челябинской области получила условный срок после гибели подростка в открытой трансформаторной подстанции, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.Как сообщало СУСК, днем 10 сентября 2020 года в помещении трансформаторной подстанции поселка Теченский Сосновского района обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками удара электротоком. По предварительным данным, подросток с 18-летним знакомым зашли в открытую подстанцию в поисках цветного металла. Было возбуждено уголовное дело.По данным прокуратуры, подсудимая не обеспечила безопасную эксплуатацию и не ограничила доступ в электроподстанцию, расположенную на расстоянии 50 метров от дома 1Б по улице Производственной. В результате подросток коснулся контакта и получил удар током."Сосновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей главы Теченского сельского поселения... назначил виновной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года", - говорится в сообщении.Также удовлетворен иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденной морального ущерба в размере 1 миллиона рублей, поясняется в сообщении.Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), уточняется в сообщении.Осужденная вину не признала, приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20221019/vzyatka-1825130667.html

https://ria.ru/20221018/prigovor-1824924340.html

https://ria.ru/20221018/vzyatki-1824901839.html

челябинская область

россия

сосновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинская область, россия, сосновский район