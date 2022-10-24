https://ria.ru/20221024/otoplenie-1826173624.html
В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления
В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления - РИА Новости, 24.10.2022
В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления
Горячая линия по вопросам отопления завершила работу в Москве, сообщается на сайте мэра. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:46
2022-10-24T09:46
2022-10-24T09:46
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Горячая линия по вопросам отопления завершила работу в Москве, сообщается на сайте мэра."Общегородской контакт-центр завершил прием звонков на горячую линию по вопросам включения отопления, которая была открыта в сентябре, в начале отопительного сезона", - говорится в сообщении.Отмечается, что помощью горячей линии москвичи также могли оставить заявку при возникновении проблем с отоплением."Хотелось бы особо отметить, что число заявок от горожан в этом году было незначительно, что еще раз подтверждает высокую готовность комплекса городского хозяйства к осенне-зимнему периоду", - приводятся слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, в этом году почти половину звонков обработал голосовой помощник.
https://ria.ru/20221022/blagoustroystvo-1825855149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество
Петр Бирюков, Москва, Общество