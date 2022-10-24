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В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления - РИА Новости, 24.10.2022
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В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления
В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления - РИА Новости, 24.10.2022
В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления
Горячая линия по вопросам отопления завершила работу в Москве, сообщается на сайте мэра. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:46
2022-10-24T09:46
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Горячая линия по вопросам отопления завершила работу в Москве, сообщается на сайте мэра."Общегородской контакт-центр завершил прием звонков на горячую линию по вопросам включения отопления, которая была открыта в сентябре, в начале отопительного сезона", - говорится в сообщении.Отмечается, что помощью горячей линии москвичи также могли оставить заявку при возникновении проблем с отоплением."Хотелось бы особо отметить, что число заявок от горожан в этом году было незначительно, что еще раз подтверждает высокую готовность комплекса городского хозяйства к осенне-зимнему периоду", - приводятся слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, в этом году почти половину звонков обработал голосовой помощник.
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петр бирюков, москва, общество
Петр Бирюков, Москва, Общество
09:46 24.10.2022
 

В Москве завершила работу горячая линия по вопросам отопления

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Горячая линия по вопросам отопления завершила работу в Москве, сообщается на сайте мэра.
"Общегородской контакт-центр завершил прием звонков на горячую линию по вопросам включения отопления, которая была открыта в сентябре, в начале отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощью горячей линии москвичи также могли оставить заявку при возникновении проблем с отоплением.
"Хотелось бы особо отметить, что число заявок от горожан в этом году было незначительно, что еще раз подтверждает высокую готовность комплекса городского хозяйства к осенне-зимнему периоду", - приводятся слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, в этом году почти половину звонков обработал голосовой помощник.
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