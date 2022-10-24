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Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия
Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия - РИА Новости, 24.10.2022
Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия
Минобороны РФ располагает сведениями о контактах офиса Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:05
2022-10-24T14:05
2022-10-24T14:52
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украина
великобритания
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о контактах офиса Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826274192.html
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киев, россия, украина, великобритания, игорь кириллов, владимир зеленский, вооруженные силы рф, в мире
Киев, Россия, Украина, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, В мире
14:05 24.10.2022 (обновлено: 14:52 24.10.2022)
Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия
Минобороны располагает сведениями о контактах Киева с Британией по ядерному оружию