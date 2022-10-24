https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826267349.html

Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия

Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия - РИА Новости, 24.10.2022

Минобороны: Киев контактировал с Британией по созданию ядерного оружия

Минобороны РФ располагает сведениями о контактах офиса Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:05

2022-10-24T14:05

2022-10-24T14:52

киев

россия

украина

великобритания

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о контактах офиса Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия, сообщил на брифинге по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826274192.html

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