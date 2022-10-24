https://ria.ru/20221024/obstrel-1826249192.html

В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала

В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала - РИА Новости, 24.10.2022

В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской народной республике, в результате обстрела частично разрушено здание... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:22

2022-10-24T13:22

2022-10-24T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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сцкк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской народной республике, в результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). В результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск в ЛНР, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221024/kakhovka-1826220522.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр