В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала
Здание вокзала в Белокуракино в ЛНР пострадало при ракетном обстреле со стороны ВСУ
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской народной республике, в результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). В результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск в ЛНР, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.