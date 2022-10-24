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В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/obstrel-1826249192.html
В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала
В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала - РИА Новости, 24.10.2022
В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской народной республике, в результате обстрела частично разрушено здание... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:22
2022-10-24T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской народной республике, в результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). В результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск в ЛНР, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221024/kakhovka-1826220522.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:22 24.10.2022
 
В Белокуракино в ЛНР при обстреле ВСУ пострадало здание вокзала

Здание вокзала в Белокуракино в ЛНР пострадало при ракетном обстреле со стороны ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской народной республике, в результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.20 по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). В результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее представительство заявило, что украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск в ЛНР, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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