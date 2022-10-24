https://ria.ru/20221024/natsproekty-1826351006.html

Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области

Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области - РИА Новости, 24.10.2022

Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша оценил работу по реализации нацпроектов в регионе как слаженную и эффективную, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:54

2022-10-24T17:54

2022-10-24T17:54

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

россия

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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша оценил работу по реализации нацпроектов в регионе как слаженную и эффективную, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник глава региона Владислав Шапша провёл заседание областного правительства в режиме видео-конференц-связи. Рассматривался текущий статус реализации 46 региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов. По данным областного правительства, на их исполнение в этом году направлено свыше 22 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты."По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, на отчетную дату доля заключенных контрактов составляет 91%. В лидерах по данному показателю – министерство цифрового развития, министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство экономического развития и промышленности. Средний статус реализации региональных проектов составляет 73%", - говорится в сообщении.На заседании озвучили, что из 81 объекта текущего года строительные работы завершены на 30, ещё на 41 объекте - будут окончены в конце 2022 года. Остальные объекты перейдут на следующий строительный сезон. Областное правительство информирует, что на контроле находится поручение губернатора по установке камер видеонаблюдения на объектах капитального строительства и ремонта, которые строятся в рамках региональных проектов. На 21 объекте камеры отсутствуют. Это связано, прежде всего, с высокой строительной готовностью объектов или отсутствием технической возможности.Владислав Шапша высоко оценил итоги реализации мероприятий региональных проектов за девять месяцев."На текущий момент работа организована достаточно слаженно и эффективно. Впереди два месяца, но не надо забывать о том, что к следующему году нужно готовиться уже сейчас. Те конкурсы и задачи, которые мы запланировали в проекте бюджета и работе с федеральными министерствами, требуют подготовки уже в этом году", – акцентировал губернатор.

https://ria.ru/20221021/zasedanie-1825738882.html

https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владислав шапша, калужская область, россия