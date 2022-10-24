Рейтинг@Mail.ru
Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221024/natsproekty-1826351006.html
Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области
Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области - РИА Новости, 24.10.2022
Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша оценил работу по реализации нацпроектов в регионе как слаженную и эффективную, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:54
2022-10-24T17:54
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg
КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша оценил работу по реализации нацпроектов в регионе как слаженную и эффективную, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник глава региона Владислав Шапша провёл заседание областного правительства в режиме видео-конференц-связи. Рассматривался текущий статус реализации 46 региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов. По данным областного правительства, на их исполнение в этом году направлено свыше 22 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты."По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, на отчетную дату доля заключенных контрактов составляет 91%. В лидерах по данному показателю – министерство цифрового развития, министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство экономического развития и промышленности. Средний статус реализации региональных проектов составляет 73%", - говорится в сообщении.На заседании озвучили, что из 81 объекта текущего года строительные работы завершены на 30, ещё на 41 объекте - будут окончены в конце 2022 года. Остальные объекты перейдут на следующий строительный сезон. Областное правительство информирует, что на контроле находится поручение губернатора по установке камер видеонаблюдения на объектах капитального строительства и ремонта, которые строятся в рамках региональных проектов. На 21 объекте камеры отсутствуют. Это связано, прежде всего, с высокой строительной готовностью объектов или отсутствием технической возможности.Владислав Шапша высоко оценил итоги реализации мероприятий региональных проектов за девять месяцев."На текущий момент работа организована достаточно слаженно и эффективно. Впереди два месяца, но не надо забывать о том, что к следующему году нужно готовиться уже сейчас. Те конкурсы и задачи, которые мы запланировали в проекте бюджета и работе с федеральными министерствами, требуют подготовки уже в этом году", – акцентировал губернатор.
https://ria.ru/20221021/zasedanie-1825738882.html
https://ria.ru/20221017/selo-1824649809.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_64:66:1114:853_1920x0_80_0_0_fe8921af79f55fc4a9e35f71ed3d035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владислав шапша, калужская область, россия
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область, Россия
17:54 24.10.2022
 
Шапша оценил реализацию нацпроектов в Калужской области

Глава Калужской области Шапша оценил реализацию нацпроектов как слаженную и эффективную

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша оценил работу по реализации нацпроектов в регионе как слаженную и эффективную, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник глава региона Владислав Шапша провёл заседание областного правительства в режиме видео-конференц-связи. Рассматривался текущий статус реализации 46 региональных проектов, реализуемых в рамках нацпроектов. По данным областного правительства, на их исполнение в этом году направлено свыше 22 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты.
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:54Калужская область
Шапша провел первое заседание оперативного штаба Калужской области
"По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, на отчетную дату доля заключенных контрактов составляет 91%. В лидерах по данному показателю – министерство цифрового развития, министерство природных ресурсов и экологии, а также министерство экономического развития и промышленности. Средний статус реализации региональных проектов составляет 73%", - говорится в сообщении.
На заседании озвучили, что из 81 объекта текущего года строительные работы завершены на 30, ещё на 41 объекте - будут окончены в конце 2022 года. Остальные объекты перейдут на следующий строительный сезон. Областное правительство информирует, что на контроле находится поручение губернатора по установке камер видеонаблюдения на объектах капитального строительства и ремонта, которые строятся в рамках региональных проектов. На 21 объекте камеры отсутствуют. Это связано, прежде всего, с высокой строительной готовностью объектов или отсутствием технической возможности.
Владислав Шапша высоко оценил итоги реализации мероприятий региональных проектов за девять месяцев.
"На текущий момент работа организована достаточно слаженно и эффективно. Впереди два месяца, но не надо забывать о том, что к следующему году нужно готовиться уже сейчас. Те конкурсы и задачи, которые мы запланировали в проекте бюджета и работе с федеральными министерствами, требуют подготовки уже в этом году", – акцентировал губернатор.
Подготовка сена к транспортировке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:50Калужская область
В Калужской области продолжат программу комплексного развития села
 
Калужская областьЭкономикаВладислав ШапшаКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала