https://ria.ru/20221024/gilman-1826317202.html

Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы

Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы - РИА Новости, 24.10.2022

Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы

Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже гражданина США Роберта Гилмана в апелляционной жалобе попросила ему назначить наказание, не связанное РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:05

2022-10-24T16:05

2022-10-24T16:26

происшествия

воронеж

сша

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже гражданина США Роберта Гилмана в апелляционной жалобе попросила ему назначить наказание, не связанное с лишением свободы, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города.Центральный районный суд Воронежа 4 октября приговорил Гилмана к 4,5 года колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, а кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. Предварительная жалоба от адвоката поступила в суд вечером 17 октября."Адвокат просит снизить на более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы", - сказал собеседник агентства, добавив, что основной жалобы на приговор пока в суд не поступило.Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти (до 5 лет лишения свободы), его отправили в СИЗО.По ч. 1 ст. 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья предусматривает штраф и принудительные работы.

https://ria.ru/20221004/gilman-1821489950.html

https://ria.ru/20221004/gilman-1821472304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф)