https://ria.ru/20221024/gilman-1826317202.html
Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы
Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы - РИА Новости, 24.10.2022
Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы
Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже гражданина США Роберта Гилмана в апелляционной жалобе попросила ему назначить наказание, не связанное РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:05
2022-10-24T16:05
2022-10-24T16:26
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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже гражданина США Роберта Гилмана в апелляционной жалобе попросила ему назначить наказание, не связанное с лишением свободы, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города.Центральный районный суд Воронежа 4 октября приговорил Гилмана к 4,5 года колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, а кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. Предварительная жалоба от адвоката поступила в суд вечером 17 октября."Адвокат просит снизить на более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы", - сказал собеседник агентства, добавив, что основной жалобы на приговор пока в суд не поступило.Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти (до 5 лет лишения свободы), его отправили в СИЗО.По ч. 1 ст. 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья предусматривает штраф и принудительные работы.
https://ria.ru/20221004/gilman-1821489950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, сша, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, США, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:05 24.10.2022 (обновлено: 16:26 24.10.2022)
Защита осужденного в Воронеже американца попросила не лишать его свободы
Защита осужденного в Воронеже американца Роберта Гилмана попросила не лишать его свободы
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Защита осужденного за нападение на полицейского в Воронеже гражданина США Роберта Гилмана в апелляционной жалобе попросила ему назначить наказание, не связанное с лишением свободы, сообщил РИА Новости представитель Центрального районного суда города.
Центральный районный суд Воронежа 4 октября приговорил Гилмана к 4,5 года колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, а кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. Предварительная жалоба от адвоката поступила в суд вечером 17 октября.
"Адвокат просит снизить на более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы", - сказал собеседник агентства, добавив, что основной жалобы на приговор пока в суд не поступило.
Как ранее информировал СК РФ
, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти (до 5 лет лишения свободы), его отправили в СИЗО.
По ч. 1 ст. 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья предусматривает штраф и принудительные работы.