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Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.10.2022
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Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса
Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.10.2022
Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что работает с российским коллегой Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в "слаборазвитых"... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:42
2022-10-24T04:59
владимир путин
африка
россия
турция
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что работает с российским коллегой Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в "слаборазвитых" странах.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает."На наших последних переговорах с господином Путиным мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки, особенно африканским странам, в дополнение к зерну. Что это было? Удобрения. Это не только зерно… Потому что в этих странах, где сильная засуха, необходимо также устранить эту проблему с помощью удобрений… Надеюсь, преодолеем этот вопрос", - приводит слова Эрдогана газета Yeni Şafak.Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20221003/prodovolstvie-1821232265.html
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владимир путин, африка, россия, турция, оон
Владимир Путин, Африка, Россия, Турция, ООН
04:42 24.10.2022 (обновлено: 04:59 24.10.2022)
 
Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса

Эрдоган заявил, что работает с Путиным для преодоления продовольственного кризиса в Африке

© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что работает с российским коллегой Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в "слаборазвитых" странах.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.
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3 октября, 17:38
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"На наших последних переговорах с господином Путиным мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки, особенно африканским странам, в дополнение к зерну. Что это было? Удобрения. Это не только зерно… Потому что в этих странах, где сильная засуха, необходимо также устранить эту проблему с помощью удобрений… Надеюсь, преодолеем этот вопрос", - приводит слова Эрдогана газета Yeni Şafak.
Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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Владимир ПутинАфрикаРоссияТурцияООН
 
 
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