https://ria.ru/20221024/erdogan-1826156843.html

Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса

Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса - РИА Новости, 24.10.2022

Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что работает с российским коллегой Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в "слаборазвитых"... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T04:42

2022-10-24T04:42

2022-10-24T04:59

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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что работает с российским коллегой Владимиром Путиным для преодоления продовольственного кризиса в "слаборазвитых" странах.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает."На наших последних переговорах с господином Путиным мы предприняли шаги, чтобы выяснить, что мы можем передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки, особенно африканским странам, в дополнение к зерну. Что это было? Удобрения. Это не только зерно… Потому что в этих странах, где сильная засуха, необходимо также устранить эту проблему с помощью удобрений… Надеюсь, преодолеем этот вопрос", - приводит слова Эрдогана газета Yeni Şafak.Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221003/prodovolstvie-1821232265.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817288415.html

африка

россия

турция

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владимир путин, африка, россия, турция, оон