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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826026092.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 23.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:39
2022-10-23T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:39 23.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 65 человек и девять БТР

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР ведут огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 10:16Специальная военная операция на Украине
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