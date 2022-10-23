https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826026092.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 23.10.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек

Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:39

2022-10-23T10:39

2022-10-23T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793649054_0:117:3349:2001_1920x0_80_0_0_82a5336d638fd4b0c994e410235f2459.jpg

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221023/kherson-1826023594.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика