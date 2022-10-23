https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826026092.html
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек - РИА Новости, 23.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:39
2022-10-23T10:39
2022-10-23T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826023594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 65 человек
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 65 человек и девять БТР