08:00 23.10.2022 (обновлено: 00:03 24.10.2022)
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине
Источники сообщили о подготовке киевским режимом провокации с "грязной бомбой" на Украине
© Depositphotos.com / fineartЗнак радиационной опасности
© Depositphotos.com / fineart
Знак радиационной опасности. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
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