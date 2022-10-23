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Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-23T08:00
2022-10-24T00:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
киев
россия
совет безопасности оон
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822379653.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Россия, Совет Безопасности ООН
08:00 23.10.2022 (обновлено: 00:03 24.10.2022)
 
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине

Источники сообщили о подготовке киевским режимом провокации с "грязной бомбой" на Украине

© Depositphotos.com / fineartЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Depositphotos.com / fineart
Знак радиационной опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса.
Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
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Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевРоссияСовет Безопасности ООН
 
 
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