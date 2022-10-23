https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине

Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине - РИА Новости, 24.10.2022

Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине

Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:00

2022-10-24T00:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

киев

россия

совет безопасности оон

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса.Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822379653.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

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киев

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир зеленский, украина, киев, россия, совет безопасности оон