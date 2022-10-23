https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826072245.html
Энергоснабжение в Иркутске восстановят к 22:30
Энергоснабжение в Иркутске восстановят к 22:30 - РИА Новости, 23.10.2022
Энергоснабжение в Иркутске восстановят к 22:30
Энергоснабжение в домах в Иркутске, где был отключен свет после падения самолета, восстановят к 22.30 воскресенья (17.30 мск), сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:58
2022-10-23T15:58
2022-10-23T15:58
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Энергоснабжение в домах в Иркутске, где был отключен свет после падения самолета, восстановят к 22.30 воскресенья (17.30 мск), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."По подключению домов. Аварийные бригады работают. Срок восстановления энергоснабжения - 22:30", - написал Кобзев в Telegram.Самолет Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826059298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
Энергоснабжение в Иркутске восстановят к 22:30
Энергоснабжение в Иркутске, поврежденное после падения самолета, восстановят к 22:30