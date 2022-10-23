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Останутся без металла: CША взялись за российский алюминий - РИА Новости, 23.10.2022
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Останутся без металла: CША взялись за российский алюминий
Останутся без металла: CША взялись за российский алюминий - РИА Новости, 23.10.2022
Останутся без металла: CША взялись за российский алюминий
В Вашингтоне раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России. Аналитики предупреждают: это обернется дефицитом металла и взлетом мировых цен, что... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:00
2022-10-23T08:07
экономика
сша
россия
русал
алюминий
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Вашингтоне раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России. Аналитики предупреждают: это обернется дефицитом металла и взлетом мировых цен, что больно ударит и по американской, и по европейской промышленности.Уже проходилиПо информации Bloomberg, администрация Джо Байдена готовится объявить российский алюминий вне закона.После этой новости котировки на Лондонской бирже металлов (LME) сразу поднялись на 8,5% — до 2400 долларов за тонну. Россия — второй крупнейший производитель алюминия в мире после Китая с долей на мировом рынке в шесть процентов.Австралийско-британский концерн Rio Tinto тогда сообщал о возможной приостановке нескольких предприятий. Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa предупредил о массовых сокращениях, другой гигант, Сentury Aluminium, отчитался о резком снижении прибыли."Пошлины дали обратный эффект: высокие премии съел искаженный рынок и фантастический рост затрат", — констатировал глава Alcoa Рой Харви. Глинозем стал самой большой статьей расходов, перекрыв даже электроэнергию.Список опцийТеперь, сообщает Bloomberg, Белый дом рассматривает три опции: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала". В структуре импорта в США на российский алюминий приходится около десяти процентов.В последние шесть месяцев экспорт алюминия и никеля из России в США и страны ЕС вырос на 70% относительно прошлого года. Ежемесячные поставки американцам алюминия — на 21.Пока котировки снижаются: по сравнению с весной более чем на 20% — из-за инфляции и ухудшения экономических перспектив. Однако с августа авторынок в США и ЕС быстро восстанавливается после пандемии. Значит, потребность в сырье увеличится. Переход на электротягу — тоже немаловажный фактор. Если в обычном автомобиле алюминия в среднем на 534 доллара, то в электрическом — почти на 650, отмечает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Кроме того, алюминий широко применяется в строительстве, при изготовлении бытовой техники, гаджетов, в авиаотрасли, космической, оборонной.Своего не хватаетВ Европе и США есть производители первичного алюминия, но их недостаточно. Без импорта из России и Китая — никак.В случае запрета на ввоз из России цены на американском рынке взлетят на 10-20%, считают аналитики. Возникнет дефицит, и быстро с этим не справиться."В США производство падает, например, Alcoa закрыла электролизную линию мощностью 54 тысячи тонн на заводе Warrick в Индиане. Под ударом окажутся все ключевые потребители алюминия, от металлургов до автопрома", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Cомнительные альтернативыДефицит заставит американцев покупать металл за границей по завышенным ценам. Возможно, нарастят импорт из той же Канады, полагает Николай Неплюев, финансовый эксперт, частный консультант по инвестициям.По мнению Хазанова, в качестве альтернативных поставщиков могут рассматриваться заводы в Китае и на Ближнем Востоке.Ситуация в Европе, по его словам, зависит от Байдена. Если он запретит только импорт в США, то выбывающие объемы перенаправят в ЕС, где от металла вряд ли откажутся. Если же речь пойдет о санкциях против "Русала", то нынешние его европейские клиенты могут разорвать действующие контракты, чтобы не наживать себе проблем. И вслед за американцами им тоже придется искать других партнеров."Иранизация" поставок по серым схемам лишь обогатит посредников из третьих стран, подчеркивают эксперты. А ограничения на бизнес в долларах сильно осложнят мировую торговлю алюминием.
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Наталья Дембинская
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экономика, сша, россия, русал, алюминий
Экономика, США, Россия, Русал, алюминий
08:00 23.10.2022 (обновлено: 08:07 23.10.2022)
 

Останутся без металла: CША взялись за российский алюминий

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкРобот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) компании "Русал" в окрестностях Саяногорска
Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) компании Русал в окрестностях Саяногорска - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. В Вашингтоне раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России. Аналитики предупреждают: это обернется дефицитом металла и взлетом мировых цен, что больно ударит и по американской, и по европейской промышленности.

Уже проходили

По информации Bloomberg, администрация Джо Байдена готовится объявить российский алюминий вне закона.
После этой новости котировки на Лондонской бирже металлов (LME) сразу поднялись на 8,5% — до 2400 долларов за тонну. Россия — второй крупнейший производитель алюминия в мире после Китая с долей на мировом рынке в шесть процентов.

В 2018-м "Русал" уже был под санкциями. Это практически парализовало американских и европейских металлургов. Повышение пошлин на импорт привело к 60-процентному скачку цен на глинозем — ключевой компонент в производстве металла.

Австралийско-британский концерн Rio Tinto тогда сообщал о возможной приостановке нескольких предприятий. Крупнейший в США производитель алюминия Alcoa предупредил о массовых сокращениях, другой гигант, Сentury Aluminium, отчитался о резком снижении прибыли.
"Пошлины дали обратный эффект: высокие премии съел искаженный рынок и фантастический рост затрат", — констатировал глава Alcoa Рой Харви. Глинозем стал самой большой статьей расходов, перекрыв даже электроэнергию.
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СМИ: США рассматривают возможность запрета на закупки алюминия в России

Список опций

Теперь, сообщает Bloomberg, Белый дом рассматривает три опции: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против "Русала". В структуре импорта в США на российский алюминий приходится около десяти процентов.
В последние шесть месяцев экспорт алюминия и никеля из России в США и страны ЕС вырос на 70% относительно прошлого года. Ежемесячные поставки американцам алюминия — на 21.
Пока котировки снижаются: по сравнению с весной более чем на 20% — из-за инфляции и ухудшения экономических перспектив. Однако с августа авторынок в США и ЕС быстро восстанавливается после пандемии. Значит, потребность в сырье увеличится. Переход на электротягу — тоже немаловажный фактор. Если в обычном автомобиле алюминия в среднем на 534 доллара, то в электрическом — почти на 650, отмечает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Кроме того, алюминий широко применяется в строительстве, при изготовлении бытовой техники, гаджетов, в авиаотрасли, космической, оборонной.
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Своего не хватает

В Европе и США есть производители первичного алюминия, но их недостаточно. Без импорта из России и Китая — никак.

"Надо учитывать, что эта индустрия очень энергоемкая. "Русал" преимущественно использует относительно "зеленое" электричество, от гидроэлектростанций. Китай — в основном уголь", — указывает Михаил Аким.

В случае запрета на ввоз из России цены на американском рынке взлетят на 10-20%, считают аналитики. Возникнет дефицит, и быстро с этим не справиться.
"В США производство падает, например, Alcoa закрыла электролизную линию мощностью 54 тысячи тонн на заводе Warrick в Индиане. Под ударом окажутся все ключевые потребители алюминия, от металлургов до автопрома", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
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Cомнительные альтернативы

Дефицит заставит американцев покупать металл за границей по завышенным ценам. Возможно, нарастят импорт из той же Канады, полагает Николай Неплюев, финансовый эксперт, частный консультант по инвестициям.
По мнению Хазанова, в качестве альтернативных поставщиков могут рассматриваться заводы в Китае и на Ближнем Востоке.

"Однако ввоз алюминия из КНР невыгоден Вашингтону по политическим причинам — это усиление влияния Пекина. А ближневосточные предприятия не обеспечат нужных объемов, учитывая, что у них заказов и так хватает. Как бы то ни было, цены для американских клиентов непременно взвинтят", — уверен аналитик.

Ситуация в Европе, по его словам, зависит от Байдена. Если он запретит только импорт в США, то выбывающие объемы перенаправят в ЕС, где от металла вряд ли откажутся. Если же речь пойдет о санкциях против "Русала", то нынешние его европейские клиенты могут разорвать действующие контракты, чтобы не наживать себе проблем. И вслед за американцами им тоже придется искать других партнеров.
"Иранизация" поставок по серым схемам лишь обогатит посредников из третьих стран, подчеркивают эксперты. А ограничения на бизнес в долларах сильно осложнят мировую торговлю алюминием.
 
ЭкономикаСШАРоссияРусалалюминий
 
 
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