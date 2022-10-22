https://ria.ru/20221022/spetstekhnika-1825897404.html
ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники
ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники - РИА Новости, 22.10.2022
ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники
Свыше 6,7 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:14
2022-10-22T14:14
2022-10-22T14:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Свыше 6,7 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники
Минобороны: ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Свыше 6,7 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.