https://ria.ru/20221022/spetstekhnika-1825897404.html

ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники

ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники - РИА Новости, 22.10.2022

ВС России уничтожили более 6700 единиц украинской автомобильной спецтехники

Свыше 6,7 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:14

2022-10-22T14:14

2022-10-22T14:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Свыше 6,7 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники уже уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф