https://ria.ru/20221022/sklady-1825894802.html

ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР

ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР - РИА Новости, 22.10.2022

ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР

Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:53

2022-10-22T13:53

2022-10-22T13:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожье

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

донецкая народная республика

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф