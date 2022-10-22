https://ria.ru/20221022/sklady-1825894802.html
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР - РИА Новости, 22.10.2022
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР
Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:53
2022-10-22T13:53
2022-10-22T13:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожье
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожье, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР