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ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/sklady-1825894802.html
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР - РИА Новости, 22.10.2022
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР
Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:53
2022-10-22T13:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожье
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожье, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:53 22.10.2022
 
ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили два украинских склада вооружений и техники в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили склады вооружения и военной техники, а также материальных средств украинских войск в ДНР, в районе Запорожья и в Херсонской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области и города Запорожье", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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