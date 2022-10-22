https://ria.ru/20221022/obstrel-1825955916.html
ВСУ обстреляли Красный Партизан и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Красный Партизан и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 22.10.2022
ВСУ обстреляли Красный Партизан и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли населенные пункты Красный Партизан и Ясиноватая, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:54
2022-10-22T19:54
2022-10-22T19:54
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Красный Партизан и Ясиноватая, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.34 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.03 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Кировский и Петровский районы Донецка, по городу было выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра, по Ясиноватой было выпущено еще четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Поселок Красный Партизан расположен в примерно в 5 километрах севернее Ясиноватой и в 30 километра севернее Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/arsenal-1824035400.html
https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825919658.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Красный Партизан и Ясиноватую снарядами натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Красному Партизану и Ясиноватой шесть снарядов