https://ria.ru/20221022/muzei-1825855613.html

В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно

В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно - РИА Новости, 22.10.2022

В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно

Около 900 тысяч детей и подростков посетили музеи в Москве бесплатно благодаря программе "Музеи - детям" за пять лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:20

2022-10-22T09:20

2022-10-22T09:20

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наталья сергунина

москва

общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 900 тысяч детей и подростков посетили музеи в Москве бесплатно благодаря программе "Музеи - детям" за пять лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина."В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет - можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 миллиона раз", - рассказала Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе столичного департамента культуры.В департаменте отметили, что программа мэра Москвы "Музеи - детям" реализуется с 2017 года, среди партнеров есть городские, ведомственные и частные культурные площадки. С начала года в рамках программы дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тысяч раз. Число партнеров проекта постоянно растет. В этом сезоне к нему присоединились Библиотека истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева" и Музей истории района Внуково.В ведомстве уточнили, что в топ-5 самых популярных площадок за 2022 год вошли: Государственный Дарвиновский музей, которому в этом году исполнилось 115 лет; Музей космонавтики; Объединение "Выставочные залы Москвы", куда входит 21 галерея в девяти округах столицы; Музей-заповедник "Царицыно"; Московский государственный объединенный музей-заповедник.

https://ria.ru/20221022/moskva-1825378258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наталья сергунина, москва, общество