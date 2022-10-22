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В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно - РИА Новости, 22.10.2022
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В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно
В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно - РИА Новости, 22.10.2022
В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно
Около 900 тысяч детей и подростков посетили музеи в Москве бесплатно благодаря программе "Музеи - детям" за пять лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:20
2022-10-22T09:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
наталья сергунина
москва
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 900 тысяч детей и подростков посетили музеи в Москве бесплатно благодаря программе "Музеи - детям" за пять лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина."В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет - можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 миллиона раз", - рассказала Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе столичного департамента культуры.В департаменте отметили, что программа мэра Москвы "Музеи - детям" реализуется с 2017 года, среди партнеров есть городские, ведомственные и частные культурные площадки. С начала года в рамках программы дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тысяч раз. Число партнеров проекта постоянно растет. В этом сезоне к нему присоединились Библиотека истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева" и Музей истории района Внуково.В ведомстве уточнили, что в топ-5 самых популярных площадок за 2022 год вошли: Государственный Дарвиновский музей, которому в этом году исполнилось 115 лет; Музей космонавтики; Объединение "Выставочные залы Москвы", куда входит 21 галерея в девяти округах столицы; Музей-заповедник "Царицыно"; Московский государственный объединенный музей-заповедник.
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наталья сергунина, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Наталья Сергунина, Москва, Общество
09:20 22.10.2022
 

В Москве около 900 тысяч детей посетили музеи бесплатно

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкПосетители Дарвиновского музея в Москве смотрят свето-видео-музыкальную экспозицию "Живая планета"
Посетители Дарвиновского музея в Москве смотрят свето-видео-музыкальную экспозицию Живая планета - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители Дарвиновского музея в Москве смотрят свето-видео-музыкальную экспозицию "Живая планета". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 900 тысяч детей и подростков посетили музеи в Москве бесплатно благодаря программе "Музеи - детям" за пять лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет - можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 миллиона раз", - рассказала Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе столичного департамента культуры.
В департаменте отметили, что программа мэра Москвы "Музеи - детям" реализуется с 2017 года, среди партнеров есть городские, ведомственные и частные культурные площадки. С начала года в рамках программы дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тысяч раз. Число партнеров проекта постоянно растет. В этом сезоне к нему присоединились Библиотека истории русской философии и культуры "Дом А.Ф. Лосева" и Музей истории района Внуково.
В ведомстве уточнили, что в топ-5 самых популярных площадок за 2022 год вошли: Государственный Дарвиновский музей, которому в этом году исполнилось 115 лет; Музей космонавтики; Объединение "Выставочные залы Москвы", куда входит 21 галерея в девяти округах столицы; Музей-заповедник "Царицыно"; Московский государственный объединенный музей-заповедник.
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