Пензенская область отправила 20 тонн груза к местам службы мобилизованных
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
ПЕНЗА, 22 окт - РИА Новости. Пензенская область в субботу отправила в воинские части, где служат призванные в рамках частичной мобилизации жители региона, около 20 тонн груза, в том числе бензогенераторы, тепловые пушки, инструмент, ноутбуки и офисную технику, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня в места дислокации частей, где находятся пензенцы, призванные в рамках частичной мобилизации, мы отправили дополнительное обеспечение. Бензиновые компрессоры, бензогенераторы, тепловые пушки, пускозарядные устройства, необходимый электро- и бензоинструмент, водяные мотопомпы, хозяйственный инвентарь, ноутбуки, канцелярские принадлежности и офисная техника - в общей сложности около 20 тонн груза", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что часть вещей была куплена по его поручению за счет регионального бюджета, остальное приобрели предприниматели и общественники.
"Благодарю всех, кто не остался в стороне и подключился к формированию груза. Это не последняя подобная отправка. Мы постоянно находимся на связи с командованием и будем помогать нашим бойцам всем необходимым", - подчеркнул глава региона.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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