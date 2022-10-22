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В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч"
В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч" - РИА Новости, 22.10.2022
В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч"
Российские системы ПВО за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:45
2022-10-22T13:45
2022-10-22T14:39
луганская народная республика
россия
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, в мире
Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине
13:45 22.10.2022 (обновлено: 14:39 22.10.2022)
В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч"
Минобороны: в ЛНР перехватили в воздухе 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч"