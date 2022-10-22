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В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч"

В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч" - РИА Новости, 22.10.2022

В ЛНР перехватили 24 снаряда HIMARS, "Ольха" и "Смерч"

Российские системы ПВО за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:45

2022-10-22T13:45

2022-10-22T14:39

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, в мире