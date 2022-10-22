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В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями - РИА Новости, 22.10.2022
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В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями - РИА Новости, 22.10.2022
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями
Франция считает необходимым сохранять возможности для диалога с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина, несмотря на то что... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T05:48
2022-10-22T05:48
владимир путин
катрин колонна
эммануэль макрон
россия
франция
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Франция считает необходимым сохранять возможности для диалога с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина, несмотря на то что такие контакты могут идти тяжело и не всегда приводить к желаемым результатам, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.Колонна подчеркнула, что беседы президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным "полностью координируются с нашими друзьями".Макрон чаще прочих западных лидеров созванивался с Путиным с начала конфликта на Украине.
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владимир путин, катрин колонна, эммануэль макрон, россия, франция, украина
Владимир Путин, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Украина
05:48 22.10.2022
 
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями

Глава МИД Колонна: Франция выступает за сохранение контактов с властями России

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Франция считает необходимым сохранять возможности для диалога с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина, несмотря на то что такие контакты могут идти тяжело и не всегда приводить к желаемым результатам, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.
"Они (диалоги) порой могут быть непростыми, не всегда дают результат... Но мы абсолютно убеждены в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Путина", - сказала она, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Колонна подчеркнула, что беседы президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным "полностью координируются с нашими друзьями".
Макрон чаще прочих западных лидеров созванивался с Путиным с начала конфликта на Украине.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:04
Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции
 
Владимир ПутинКатрин КолоннаЭммануэль МакронРоссияФранцияУкраина
 
 
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