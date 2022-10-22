https://ria.ru/20221022/frantsiya-1825840675.html
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями - РИА Новости, 22.10.2022
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями
Франция считает необходимым сохранять возможности для диалога с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина, несмотря на то что... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T05:48
2022-10-22T05:48
2022-10-22T05:48
владимир путин
катрин колонна
эммануэль макрон
россия
франция
украина
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Франция считает необходимым сохранять возможности для диалога с теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина, несмотря на то что такие контакты могут идти тяжело и не всегда приводить к желаемым результатам, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.Колонна подчеркнула, что беседы президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным "полностью координируются с нашими друзьями".Макрон чаще прочих западных лидеров созванивался с Путиным с начала конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822844351.html
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владимир путин, катрин колонна, эммануэль макрон, россия, франция, украина
Владимир Путин, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Украина
В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями
Глава МИД Колонна: Франция выступает за сохранение контактов с властями России