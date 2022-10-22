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В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
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В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии
В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022
В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии
Ограничение подачи электроэнергии вводится в Киевской и соседних Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:54
2022-10-22T09:54
в мире
украина
житомирская область
укрэнерго
киев
киевская область
черниговская область
черкасская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ограничение подачи электроэнергии вводится в Киевской и соседних Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщила компания "Укрэнерго"."Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии: сокращается рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшается количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в ряде регионов страны, а власти обращаются к гражданам вовремя оплачивать счета.
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украина
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в мире, украина, житомирская область, укрэнерго, киев, киевская область, черниговская область, черкасская область
В мире, Украина, Житомирская область, Укрэнерго, Киев, Киевская область, Черниговская область, Черкасская область
09:54 22.10.2022
 
В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии

В Киевской и трех соседних областях Украины ограничат подачу электроэнергии

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ограничение подачи электроэнергии вводится в Киевской и соседних Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщила компания "Укрэнерго".
"Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии: сокращается рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшается количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в ряде регионов страны, а власти обращаются к гражданам вовремя оплачивать счета.
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