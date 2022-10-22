https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825860120.html

В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии

В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии - РИА Новости, 22.10.2022

В четырех регионах Украины ограничат подачу электроэнергии

Ограничение подачи электроэнергии вводится в Киевской и соседних Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:54

2022-10-22T09:54

2022-10-22T09:54

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черниговская область

черкасская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ограничение подачи электроэнергии вводится в Киевской и соседних Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщила компания "Укрэнерго"."Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Украина в четверг перешла на режим ограниченного потребления электроэнергии: сокращается рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшается количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в ряде регионов страны, а власти обращаются к гражданам вовремя оплачивать счета.

https://ria.ru/20221022/khmelnitskiy-1825858449.html

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киевская область

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черкасская область

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Влада Копылова

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