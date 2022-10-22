https://ria.ru/20221022/chernogoriya-1825878016.html

Парламент Черногории отправил в отставку самых прозападных министров

Парламент Черногории отправил в отставку самых прозападных министров - РИА Новости, 22.10.2022

Парламент Черногории отправил в отставку самых прозападных министров

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в ночь на субботу большинством голосов сняли с постов министра иностранных дел Ранко Кривокапича и министра обороны... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:01

2022-10-22T12:01

2022-10-22T12:01

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БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории в ночь на субботу большинством голосов сняли с постов министра иностранных дел Ранко Кривокапича и министра обороны Рашко Коневича, трансляция велась на сайте заксобрания.Голосование стало продолжением политического кризиса в Черногории, который продолжается больше года. Инициатором отставки членов кабмина в техническом мандате в октябре стал премьер Дритан Абазович. Кривокапич и Коневич возглавляют Социал-демократическую партию Черногории (СДП), бывшую 18 лет партнером Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича. Во главе министерств они встали в ходе реструктуризации кабмина в апреле, с тех пор постоянно вступали в разногласия с премьером по вопросам борьбы с коррупцией, подписания договора с Сербской православной церковью (СПЦ), официальным Белградом, часто переходя на личности и обвинения в контрабанде и связях с оргпреступностью и иностранными спецслужбами.После многочасовых дебатов, затянувших до ночи, черногорские депутаты из движений, победивших в августе 2020 года после 30 лет правления страной коалиции президента Джукановича, большинством в 41 из всего 81 парламентариев проголосовали за отставку глав МИД и минобороны. Партии СДП, ДПС и другие из числа сторонников двух министров не участвовали. Бывший председатель Скупщины Черногории и лидер движения "Демократы" Алекса Бечич назвал происходящее "трагикомедией"."Мы вас предупреждали, чтобы вы не сотрудничали с Кривокапичем и Джукановичем… Этот спектакль случился, потому что вы позволили Коневичу во главе Агентства национальной безопасности поставить агента ЦРУ Саво Кентеру, который должен был вас задержать десять дней назад", - заявил главе правительства глава комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич.Его соратники по Демократическому фронту призвали сформировать новый кабмин до ноября.При этом черногорские депутаты в очередной раз не смогли собрать кворум для избрания судей Конституционного суда. От этого органа будет зависеть разрешение спорных ситуаций на предстоящих муниципальных выборах 23 октября и на всех последующих волеизъявлениях."Мои личные упорные усилия годами подталкивают меня использовать одну фразу. Давайте, славяне, договоритесь уже между собой! Вашими поступками и их отсутствием делаете хуже. Теряем годы", - эмоционально обратился к Скупщине депутат от "Албанского списка" Генци Ниманбегу.Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич ранее заявлял, что для него является честью запрет на въезд в РФ вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады. МИД РФ сообщал, что 14 октября в посольство Черногории в РФ направлена нота о запрете на въезд в Россию Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере. Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов посольства России в Подгорице.Министр обороны Черногории Рашко Коневич на встрече министров обороны стран НАТО в середине октября оповестил их об акциях спецслужб Черногории по борьбе с якобы "российским влиянием" в стране.МИД Черногории 29 сентября провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи.Премьер Черногории Дритан Абазович по итогам заседания Совета национальной безопасности 4 октября рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были. После этого 6 октября глава правительства освободил от занимаемой должности главу Агентства национальной безопасности Саво Кентеру, а перед тем министра обороны сместил с поста шефа-координатора служб безопасности Кентера, который перед назначением во главе главной спецслужбы Черногории 5 мая долгие годы возглавлял НПО "Атлантический союз" в республике.Депутаты Скупщины Черногории большинством голосов в ночь на 20 августа выразили недоверие правительству республики во главе с Дританом Абазовичем. Инициаторами вотума недоверия выступила бывшая правившая ДПС президента Мило Джукановича и ее партии-партнеры, по словам которых кабмин Абазовича за 100 дней не выполнил обязательства по приближению Подгорицы к членству в ЕС

https://ria.ru/20221014/zapret-1824175608.html

https://ria.ru/20221010/chernogoriya-1822872211.html

https://ria.ru/20220930/zakharova-1820592879.html

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Влада Копылова

в мире, черногория, подгорица (город), скупщина черногории, россия