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Возле станции БКЛ "Варшавская" завершили основные работы по благоустройству - РИА Новости, 22.10.2022
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Возле станции БКЛ "Варшавская" завершили основные работы по благоустройству
Возле станции БКЛ "Варшавская" завершили основные работы по благоустройству - РИА Новости, 22.10.2022
Возле станции БКЛ "Варшавская" завершили основные работы по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Варшавская" на юге... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:18
2022-10-22T09:18
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Варшавская" на юге российской столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Реализованы мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции БКЛ "Варшавская", они затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, обустроены удобные маршруты от жилых массивов к транспортному объекту", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что ранее в рамках программы "От дома до дома" благоустроили участок Чонгарского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара."В этом году убрали под землю воздушные линии, заменили покрытие тротуаров, расширили пешеходную зону, обновили асфальт на проезжей части и во дворах, сделали парковочные карманы, установили пять остановочных павильонов с зарядными устройствами и беспроводной связью. Обустроили наземные пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, поставили 138 фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что привели в порядок и дополнительно разбили газон, его общая площадь теперь превышает 20 тысяч квадратных метров. Поздней осенью пройдет высадка 65 деревьев и более 4,3 тысячи кустарников. Проект по благоустройству территорий возле трех станций Каховской линии метро находится на финишной прямой. В настоящее время продолжаются работы возле станции БКЛ "Каховская".
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
09:18 22.10.2022
 

Возле станции БКЛ "Варшавская" завершили основные работы по благоустройству

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБуквы "М" у входа на станцию московского метро
Буквы М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Буквы "М" у входа на станцию московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Варшавская" на юге российской столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Реализованы мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции БКЛ "Варшавская", они затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, обустроены удобные маршруты от жилых массивов к транспортному объекту", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что ранее в рамках программы "От дома до дома" благоустроили участок Чонгарского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара.
"В этом году убрали под землю воздушные линии, заменили покрытие тротуаров, расширили пешеходную зону, обновили асфальт на проезжей части и во дворах, сделали парковочные карманы, установили пять остановочных павильонов с зарядными устройствами и беспроводной связью. Обустроили наземные пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, поставили 138 фонарей и уличных торшеров", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что привели в порядок и дополнительно разбили газон, его общая площадь теперь превышает 20 тысяч квадратных метров. Поздней осенью пройдет высадка 65 деревьев и более 4,3 тысячи кустарников. Проект по благоустройству территорий возле трех станций Каховской линии метро находится на финишной прямой. В настоящее время продолжаются работы возле станции БКЛ "Каховская".
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